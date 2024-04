Estudo: Um quinto dos juízes tem níveis elevados de stress provocados pelo trabalho

Cerca de um quinto dos juízes (22%) que participaram num estudo, desenvolvido para analisar as causas e os níveis de stress a que estão sujeitos na sua profissão, revelaram sofrer de níveis elevados de stress ocupacional. Admitem sobrecarga de trabalho e isolamento social, recorrendo, por vezes, ao consumo de álcool e de substâncias ilícitas para lidar com as exigências do trabalho. Mais de um terço disse ter acompanhamento psiquiátrico ou psicológico e tomar medicação para gerir a ansiedade e a pressão.

