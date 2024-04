“Pepe” Mujica revela que tem tumor no esófago: “A vida é bela, mas gasta-se”

Antigo Presidente do Uruguai e ex-combatente contra a ditadura militar recebeu diagnóstico a poucas semanas de completar 89 anos.

José “Pepe” Mujica, antigo Presidente do Uruguai, anunciou esta segunda-feira que foi recentemente diagnosticado com um tumor no esófago, sem esclarecer se é benigno ou maligno, a semanas de completar 89 anos.

“Quero dizer-vos que, na minha vida, a morte rondou-me mais do que uma vez. Desta vez, por motivos óbvios, parece-me que vem de foice em riste”, escreveu “Pepe” Mujica, num breve comunicado divulgado nas redes sociais. “Entretanto, enquanto puder, continuarei a militância com os meus camaradas, fiel à minha forma de pensar.”

O agricultor e antigo guerrilheiro foi eleito Presidente do Uruguai pela Frente Ampla em 2009 e tomou posse no ano seguinte, aos 74 anos, permanecendo na chefia de Estado até 2015.

Durante o seu mandato, conquistou atenção internacional pela legalização da interrupção voluntária da gravidez até às 12 semanas, num continente em que o acesso ao aborto está fortemente restrito, e do comércio de marijuana. Antes tinha sido ministro da Agricultura, durante a Presidência de Tabaré Vázquez.

Pelo Movimento de Libertação Nacional – Tupamaros, combateu a ditadura militar que governou o país entre 1973 e 1985. Na sequência das acções de guerrilha, foi várias vezes detido e torturado, passando quase 15 anos preso.

“Quero transmitir a todos os jovens que a vida é bela, mas gasta-se e acabamos por cair”, disse Mujica esta segunda-feira à imprensa uruguaia. “É preciso recomeçar sempre que se cai, e, se houver raiva, transformá-la em esperança.”

Segundo explicou aos jornalistas, o tratamento do tumor deverá ser dificultado por uma doença auto-imune que tem há mais de duas décadas.