Páscoa impulsionou actividade turística em Março

Num ano em que o calendário determinou que o fim-de-semana alargado da Páscoa, e consequentes férias escolares, calhasse no mês de Março, a actividade turística acabou por beneficiar com a comparação com igual mês de 2023, ano em que o mesmo período de descanso calhou em Abril.

Assim, mostram os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira, no terceiro mês deste ano registaram-se crescimentos de 12,2% no número de hóspedes que pernoitaram em alojamentos turísticos em Portugal, perfazendo um total de 2,3 milhões.

Os mesmos hóspedes foram responsáveis, adianta o INE, por 5,7 milhões de dormidas no mesmo sector, um crescimento, face a Março de 2023, de 12,8%.

“Estes resultados”, contextualiza o INE na estimativa rápida divulgada esta segunda-feira, “foram influenciados pela estrutura móvel do calendário”, nomeadamente, “pelo efeito do período de férias associado à Páscoa, que este ano se repartiu entre Março e Abril, enquanto no ano anterior se concentrou apenas em Abril”. O fim-de-semana da Páscoa este ano incluiu os dias 29, 30 e 31 de Março. As férias escolares – que determinaram o fim do primeiro período e início do terceiro – decorreram entre 25 de Março e 5 de Abril.

Avança o instituto estatístico que, em Março passado, “todas as regiões registaram acréscimo de dormidas, com maior expressão no Oeste e Vale do Tejo (mais 29,4%), Centro (mais 23,1%) e Alentejo (mais 21%)”, face a igual mês de 2023. Os crescimentos “mais modestos”, afirma o INE, verificaram-se na Região Autónoma da Madeira (mais 4,1%) e na Grande Lisboa (mais 8,9%).

A ocupação nos estabelecimentos de alojamento turístico aumentou 2,9 pontos percentuais em Março em termos de taxas líquidas de ocupação cama, para 42,2%; e 1,5 pontos percentuais no que toca a taxas líquidas de ocupação quarto, para 51,7%, face a Março de 2023.

O mercado britânico foi o principal mercado emissor de turistas em Março (com uma quota de 16,4%), tendo registado um crescimento de 9,3%, seguido da Alemanha (peso de 13,7%), que registou uma progressão de 12,1%, e da Espanha (quota de 11,5%), que registou o maior crescimento entre os principais mercados neste mês (de mais de 47,5%), face a igual mês de 2023.