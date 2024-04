Inquérito de Estimação: Associação Bamboo

No nosso Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda animal que o mundo deve conhecer. A Bamboo fica em Vila do Bispo para acolher cães abandonados e burros maltratados.

No final da década de 90, Nana trocou a Holanda por Portugal, mais precisamente pelo Algarve. Sonhava fundar uma associação para acolher animais de companhia e de grande porte. Os primeiros seriam adoptados, mas os outros viveriam em regime de santuário.

No ano 2000, comprou um terreno com mais de 13 hectares em Vila do Bispo e fundou a Associação Bamboo. Assim que abriu portas, recebeu seis burros que iam ser abatidos para “servirem de alimento aos leões de um circo” que, na altura, actuava na região, recorda a coordenadora Inês Branco em resposta ao Inquérito de Estimação.

Mais tarde, resgataram mais asnos, nasceram outros tantos e os cães foram aparecendo, “alguns atirados para dentro da propriedade, outros deixados presos ao portão” ou abandonados na rua.

Neste momento, a Bamboo tem 21 cães e 13 burros. Os burros não estão para adopção. No caso dos cães, desde o início do ano só foram adoptados dois. Bobson, Buzz, Buddha, Braco e BB King são alguns dos que estão à espera de uma família definitiva.

Nana, a fundadora, morreu em 2017 e a associação está agora a ser gerida pelo filho e pela nora. Os 20 voluntários, a maioria holandeses, ingleses e alemães, também ajudam.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Para nós seria a aplicação de penas severas para quem inflige maus tratos a animais e programas de esterilização de cães e gatos a nível nacional.

Um caso marcante

Temos dois: o cão Bacon e o burro Bolino. O Bacon por ser o embaixador da associação e, até morrer, membro do comité de boas-vindas a todos os que entravam no abrigo. Era um cão que adorava pessoas tanto quanto biscoitos.

O Bolino era um burro velho e debilitado que um agricultor aqui da zona usava para os trabalhos agrícolas. Uma amiga da Bamboo conseguiu convencer o agricultor a vender-lhe o burro. Esteve connosco poucos anos, mas teve um bom fim de vida e ficava contente sempre que nos aproximávamos dele. É um exemplo de bravura e resiliência.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Que pondere bem, analise as condições que tem para oferecer ao animal em termos financeiros, de espaço e de tempo. E não esquecer que é um compromisso de 15 anos.

Antes de o trazer para casa, é importante ir visitá-lo à associação as vezes que forem necessárias para se sentir confortável com o futuro tutor. Nestes casos, é preciso ter muita paciência. Alguns dos animais que vivem nos abrigos mal conhecem o mundo exterior, e um simples estímulo como o barulho de um carro ou estranhos a passar na rua podem causar desconforto.

Bamboo Foto Contactos associacaobamboo

@gmail.com Site Instagram Facebook

Um projecto que tem de ser conhecido

A Nandi Charity Shop, uma loja de caridade do Algarve. É um bonito projecto que tem peças em segunda mão e cujos lucros revertem a favor de associações de protecção animal. O projecto ajuda animais de vários concelhos algarvios, nomeadamente com a esterilização.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

O Dr. Cláudio Sacchi que é o veterinário responsável pela Bamboo. Está sempre pronto a ajudar, é muito prestável e já nos acompanha há muitos anos, nos bons momentos e nos menos alegres.