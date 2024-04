Redução da prestação da casa chega à Euribor a 12 meses, mas ainda é insignificante

A expectativa de descida significativa das taxas directoras do Banco Central Europeu (BCE) tem sido refreada, e, a reflectir isso mesmo, as taxas Euribor, fortemente influenciadas pelas taxas do banco central, têm registado pequenas variações mensais, com o prazo a 12 meses a situar-se em Abril acima do valor de Dezembro 2023. Ainda assim, as revisões de contratos a realizar em Maio vão trazer pequenas reduções nas prestações, incluindo nos contratos associados à taxa a 12 meses, e isso porque, apesar da recente subida – para perto de 3,703% em Abril, contra 3,679% em Dezembro –, o seu valor está ligeiramente abaixo daquele que verificado em Maio de 2023 (3,757%), quando ocorreu a última revisão do contrato.

