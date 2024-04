O Que É Meu foi escrito a partir de conversas que o sociólogo e escritor brasileiro teve com o pai, seu Didi, que de 1965 a 2015 conduziu um camião pelas estradas do Brasil.

Era um desejo antigo aquele que José Henrique Bortoluci, autor do livro O Que É Meu, tinha de escutar e registar as histórias de vida do seu pai, seu Didi, que conduziu durante 50 anos um camião pelas estradas do Brasil.