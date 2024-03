José Henrique Bortoluci irá ao Encontro de Leituras de Abril

O Que É Meu, do sociólogo brasileiro, estará em discussão a 9 de Abril no clube de leitura do PÚBLICO e da revista Quatro Cinco Um.

Numa carta que escreveu aos leitores portugueses, José Henrique Bortoluci conta que o seu primeiro livro, O Que É Meu, nasceu de uma “inquietação intelectual” e de “um desejo íntimo”. Queria saber se era possível “narrar a história de uma sociedade a partir da trajectória de um ‘homem comum’” e também tinha o desejo de descobrir novas possibilidades para sua escrita. “Esse homem comum era meu pai. José, seu nome; Didi, seu apelido.”

Durante 50 anos, entre 1965 e 2015, Seu Didi conduziu um camião pelas estradas do Brasil. “Um dia ele pediu que eu calculasse quantas vezes seria possível contornar a Terra com a distância que ele cobriu enquanto motorista. E será que dá para chegar na Lua? No imaginário do meu pai, uma viagem da Terra à Lua de caminhão é coisa mais concreta do que minha vida de académico, professor, escritor. Palavras são estradas. (…) Palavras eram o presente que meu pai trazia de caminhão em minha infância”, conta no início deste livro o sociólogo, que nasceu em Jaú, no Brasil, em 1984, e é doutorado em Sociologia pela Universidade do Michigan.

Editado no Brasil pela Fósforo em 2023 e publicado no mês passado em Portugal pela Companhia das Letras, O Que É Meu estará em destaque no Encontro de Leituras de Abril, que terá o escritor brasileiro, actualmente professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, como convidado.

Ainda antes do início da série de entrevistas e conversas entre pai e filho — que serviram depois de base para a escrita deste livro e que decorreram ainda durante a pandemia, em 2021 —, “Seu” Didi soube que tinha um complicado cancro do intestino. “Isso nos levou a uma nova fase da vida, em que o livro passou a ser um tecido em que as terríveis dificuldades, mas também as belezas insuspeitas do cotidiano, iam sendo bordadas”, revela ainda o autor nessa mensagem aos leitores portugueses.

Prémio Melhor Ensaio 2023 da Associação Paulista de Críticos de Artes, O Que É Meu está a ser traduzido em mais de dez línguas.

