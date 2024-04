Influenciadora brasileira reclama de mau cheiro dos europeus: “É desumano, a galera não toma banho”

Em viagem a Copenhaga, na Dinamarca, a influenciadora Monique Escapeti se surpreendeu com o odor dos europeus. A brasileira fez um story no Instagram no qual comentava sobre o mau cheiro das pessoas nos transportes públicos. “Se tem uma coisa impressionante em qualquer lugar da Europa é o fedor de cecê (suor)”, disse Monique no vídeo. O conteúdo viralizou e gerou polémica em torno do assunto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt