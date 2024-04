Nova rota brasileira para o Porto: Recife

A companhia aérea brasileira Azul confirmou a estreia de voos entre o Porto e o Recife, capital de Pernambuco, Nordeste do Brasil, no final do ano.

O Recife vai passar a ter mais uma rota directa com Portugal: depois do voo de e para Lisboa, a Azul passará a ligar a capital de Pernambuco ao Porto.

A rota deverá "começar a operar até ao fim de 2024", lê-se em comunicado da Embratur, Turismo do Brasil, e da Azul. "Será o primeiro [voo] entre as duas cidades e deverá ter a sua estreia a tempo do Natal e do Verão brasileiro. Até à estreia, o Porto tem voos directos com São Paulo e Rio de Janeiro.

“É um voo muito importante, uma rota que liga o Nordeste à Europa, conectando Portugal ao Nordeste brasileiro, gerando mais empregos e mais receita", diz o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

A implementação da rota é uma "acção conjunta da prefeitura, Ministério de Portos e Aeroportos, Câmara Federal, Ministério do Turismo e a Azul, consolidando o Recife como o maior hub do Nordeste brasileiro", disse o presidente da câmara de Pernambuco, João Campos, durante uma conferência de imprensa em Brasília, esta quarta-feira, citado pelo jornal Diário de Pernambuco.

Segundo dados do turismo brasileiro, no último mês de Março, o Brasil registou um "aumento de 34,9% de entradas de turistas de Portugal" em comparação com o ano passado, "o maior crescimento entre os países da Europa". "Durante esse mês, foram 28,1 mil entradas no território brasileiro".

A TAP já tinha, entretanto, anunciado um reforço da sua rota com o Recife: serão 13 voos semanais no Verão de e para Lisboa.

A Azul tem voos diários entre Lisboa e São Paulo (Campinas - Viracopos).