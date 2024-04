Depósitos em forte recuperação com crescimento de 4,2% em Março

Depois das fortes quedas na primeira metade de 2023, em clara fuga para os Certificados de Aforro (CA), os particulares voltaram a deixar boa parte das suas poupanças nos bancos. Em Março, os depósitos registaram um crescimento anual de 4,2%, a variação mais elevada desde Dezembro de 2022.

Estas aplicações cresceram mais do dobro do que o observado em Fevereiro (2%) e bem acima dos 0,3% verificados em Janeiro, mostram os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O stock de depósitos de particulares nos bancos residentes ascendia a 182,2 mil milhões de euros, mais 800 milhões de euros face ao mês anterior, com os depósitos a prazo a registarem uma aumento de 500 milhões de euros.

O crescimento dos depósitos coincide com a redução das aplicações em CA, consequência do corte na sua remuneração, mas também com o aumento da taxa de juros dos novos depósitos a prazo.

No caso dos CA, a série F, a única que aceita novas subscrições desde Junho do ano passado, tem uma taxa-base 2,5% (limite máximo, podendo variar em baixa com a queda da Euribor a três meses), os montantes entrados têm ficado abaixo dos resgates.

Contudo, a remuneração dos novos depósitos caiu em Janeiro e em Fevereiro, neste último mês para 2,81% valor que representa uma descida de 0,27 pontos percentuais face ao máximo atingido no ano passado, de 3,08% (Dezembro).

Na vertente do crédito continua a verificar-se uma diminuição do montante total de crédito à habitação, justificado pelo abrandamento nos novos pedidos e por algumas amortizações antecipadas.

O montante total de crédito aos particulares cresceu 0,4% face a Março de 2023, uma variação que acontece pelo segundo mês consecutivo, e que fica a dever-se exclusivamente aos empréstimos ao consumo, uma vez que o crédito à habitação diminuiu.

O saldo dos empréstimos ao consumo atingiu 21,4 mil milhões de euros, mais 100 milhões de euros que em Fevereiro, e mais 5,8% em relação a Março de 2023.

Já o “bolo” do crédito à habitação estava em 99 mil milhões de euros, mais 200 milhões de euros do que em Fevereiro, o que representa um decréscimo de 0,6% face ao valor registado em Março de 2023.

O “pico” da carteira de crédito para compra de casa verificou-se em Dezembro de 2022, quanto ascende a 100.301 milhões de euros, iniciando uma descida desde então. A forte subida das taxas Euribor travou nos empréstimos e incentivou algumas famílias a pagar antecipadamente parte ou a totalidade dos empréstimos.

Menos crédito às empresas

Nas empresas verificou-se uma subida mensal nos depósitos, com o stock a totalizar 64 mil milhões de euros no final de Março, mais 1,2 mil milhões de euros do que em Fevereiro de 2024, mas a variação homólogo foi negativa em 1,2%, inferior, no entanto, à verificado em Fevereiro (-1,6%).

Já o crédito às empresas totalizava 72,8 mil milhões de euros no final do mês passado, não se verificando alterações face a Fevereiro. Mas relativamente ao valor registado em Março de 2023, os empréstimos diminuíram 0,8%.

Os dados do BdP mostram que, tendo em conta a dimensão, os empréstimos concedidos às microempresas cresceram em termos anuais (4,2%), mas nas restantes tipologias (pequenas, médias e grandes empresas) apresentaram taxas de variação negativas.

Por sectores, o crédito das empresas das indústrias e electricidade e do comércio, transportes e alojamento registaram taxas de variação anual negativas, de -3,0% e -2,6%. Em sentido contrário, sector da construção e das actividades imobiliárias registou uma taxa de variação anual positiva de 1,8%, ainda assim inferior à observada em Fevereiro passado (2,1%).