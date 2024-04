Fim-de-semana na TV: Drag queens, Como Água Para Chocolate e Fernando Lopes-Graça

CINEMA

O Círculo

AMC, sábado, 22h10

The Circle é uma das empresas mais prestigiadas na área da tecnologia. O seu principal foco são os e-mails e as redes sociais, com o objectivo de avaliar a forma como os utilizadores gerem as suas actividades diárias. Quando a jovem e ambiciosa Mae é contratada para fazer parte da equipa, não cabe em si de contentamento. Só que o trabalho de sonho não tarda a virar pesadelo. Datado de 2017, um drama de James Ponsoldt sobre tecnologia que adapta um livro de Dave Eggers. Com Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega e Bill Paxton.

O Bom Patrão

RTP1, sábado, 23h58

Blanco (Javier Bardem), proprietário de uma empresa de fabrico de balanças industriais, fica satisfeitíssimo por saber que o Governo nomeou o seu negócio para um prémio de excelência. Contudo, pouco antes da visita da comissão para fazer a avaliação final, depara-se com um sem-número de reivindicações dos trabalhadores. Determinado a fazer com que nada mine a sua reputação (pelo menos até à atribuição do prémio), Blanco tenta conter a desordem de todos os modos que lhe é possível, o que se revela um desastre. Nomeado para 20 Prémios Goya e candidato espanhol à nomeação para os Óscares na categoria de melhor filme internacional, esta comédia foi escrita e realizada por Fernando León de Aranoa.

Sombra

HBO Max, sábado, streaming

Numa manhã igual a tantas outras, Isabel saiu de casa sem saber o quanto a sua vida iria mudar. Ao regressar, percebeu que Pedro, o filho de 11 anos, tinha desaparecido. A polícia e os meios de comunicação seguiram o caso mas, apesar de existir um suspeito, a investigação não avançou. Passados 15 anos, ela continua desesperada. E mesmo com todos à sua volta a dizerem que tem de aceitar o sucedido e avançar com a sua vida, ela não desiste das buscas, numa recusa obstinada em aceitar a possibilidade de nunca mais ver o filho. Com realização e argumento de Bruno Gascon, um drama de 2020 inspirado em vários casos reais, em especial no de Filomena Teixeira e do seu filho Rui Pedro, desaparecido em 1998. No elenco estão Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte, Joana Ribeiro, Tomás Alves e Sara Sampaio.

En Corps

TVCine Edition, domingo, 19h45

O francês Cédric Klapisch, que no início dos anos 2000 teve um grande sucesso com A Residência Espanhola, assinou há dois anos este filme que não passou nos nossos cinemas. Passa-se no mundo da dança clássica, com Élise, uma bailarina promissora, a ver-se obrigada a trilhar um novo caminho e a virar-se para a dança contemporânea após ficar lesionada durante uma actuação. O TVCine estreia-o na véspera do Dia Mundial da Dança.

O Cavalheiro com Arma

Hollywood, domingo, 21h30

Em 1979, quando já estava na casa dos 70 anos, Forrest Tucker fugiu da prisão de San Quentin, na Califórnia, e começou uma série de assaltos, na sua maioria a bancos. Charmoso, tornou-se famoso. David Lowery escreveu e esteve atrás das câmaras deste filme de 2018 que adapta um artigo da New Yorker sobre o ladrão. O protagonista Robert Redford anunciou na altura que este foi provavelmente o seu papel de peso de despedida do mundo do cinema, algo que manteve.

Irmãos Inseparáveis

RTP Memória, domingo, 22h45

Jeremy Irons é Beverly e Elliott, os dois gémeos ginecologistas filmados por David Cronenberg. Dois seres divididos mas com a nostalgia da união que, numa progressão diante dos olhos do espectador, procuram a fusão, o regresso ao lugar primeiro em que foram um, a caminho do útero. E é no útero das mulheres que eles entram diariamente, com uma panóplia de instrumentos ginecológicos mostrados de forma perturbante, perfuradora, inquietante. Geneviève Bujold é uma das pacientes que fica desesperada por não poder engravidar e envolve-se com um dos gémeos. Irons ganhou o prémio de melhor actor internacional do Fantasporto de 1989 e do Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque. No ano passado houve adaptação televisiva no Prime Video, com Rachel Weisz.

DOCUMENTÁRIO

Cravos, Mas Não Só

RTP2, sábado, 20h45

Tal como Revolução (Sem) Sangue, o filme de Rui Pedro Sousa ainda nos cinemas, este documentário realizado por Bruno Pinhal e escrito e idealizado por Pedro Vieira foca-se em pessoas que foram mortas pela PIDE-DGS no 25 de Abril de 1974: João Arruda, Fernando Giesteira, Fernando dos Reis e José Barneto.

REALITY SHOW

We’re Here

HBO Max, sábado, streaming

A ideia deste reality show apresentado por drag queens que aparecem no concurso-fenómeno que é RuPaul’s Drag Race é palmilhar a América para recrutar pessoas de terras pequenas para fazer drag durante uma noite só. Nesta quarta época que agora arranca mudam as apresentadoras: Jaida Essence Hall, Latrice Royale, Priyanka e Sasha Velour.

DANÇA

Como Água para Chocolate

RTP2, sábado, 22h01

Estreia. O romance de realismo mágico da mexicana Laura Esquivel publicado em 1989, uma saga familiar assente numa história de amor, foi em 2022 transformado num bailado em três actos. Coreografado por Christopher Wheeldon com música de Joby Talbot, tem no centro Francesca Hayward e o português Marcelino Sambé, bailarino principal do Royal Ballet.

INFANTIL

PJ Masks: Power Heroes

Disney Junior, sábado, 17h35

Novos episódios. Os três PJ Masks, miúdos aparentemente normais que, de noite, se transformam em super-heróis e combatem o crime, juntaram-se a mais seis heróis para formarem os Power Heroes.

Astérix & Obélix - O Império do Meio (VO)

Nos Studios, sábado, 21h15

A “pequena aldeia habitada por irredutíveis gauleses” que “resiste, ainda e sempre, ao invasor” é o foco deste filme do ano passado. Baseada nas divertidas personagens criadas pelos franceses René Goscinny e Albert Uderzo, esta comédia de aventura foi escrita, realizada e protagonizada por Guillaume Canet.

Um Susto de Família (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Emma, a matriarca da família Wishbone, está cansada dos constantes conflitos entre todos. Determinada a criar uma nova dinâmica familiar, decide desafiá-los a saírem à rua mascarados na noite de Halloween. Tudo corre (razoavelmente) bem até encontrarem uma bruxa que lhes lança um feitiço Uma comédia de animação de Holger Tappe.

A Greyhound of a Girl (VP)

Nos Studios, domingo, 9h40

Uma co-produção internacional de 2023, esta adaptação de um livro do irlandês Roddy Doyle passa-se em Dublin e centra-se numa rapariga de 11 anos que adora cozinhar. A avó está a morrer e é visitada pelo fantasma da bisavó, que vem ajudar a filha a despedir-se da família. A miúda embarca assim numa aventura. Um filme de animação do italiano Enzo D’Alò.

MÚSICA

Requiem pelas Vítimas do Fascismo em Portugal, de Fernando Lopes-Graça

RTP2, domingo, 23h05

O Coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigidos por Antonio Pirolli, apresentam, esta tarde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, uma das obras máximas de Fernando Lopes-Graça, estreada em 1981. Meras horas depois, a RTP2 passa o concerto na íntegra.

INFORMAÇÃO

Os Filhos da Madrugada

RTP3, domingo, 20h35

Flávio Almada, também conhecido como LBC Soldjah, é rapper e activista. Natural de Cabo Verde, vive na Cova da Moura, é mestre em Estudos Internacionais e pertence à Plataforma Gueto e é porta-voz do Movimento Vida Justa. Em 2019, foi agredido por forças policiais, ouvindo epítetos racistas e ficou dois dias detido. É o convidado de Anabela Mota Ribeiro de hoje.

DESPORTO

Campeonato da Europa Masculino de Ginástica Artística 2024

RTP2, domingo, 14h20

Último dia das provas masculinas do campeonato de ginástica artística que decorre, com a participação da GAM, a selecção nacional, desde dia 24. Seguir-se-ão, de 2 a 5 de Maio, as provas femininas. Estas são as finais de seniores.