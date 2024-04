50 anos de música de intervenção: som da revolução, canções d’aqui e d’agora

No início de tudo foi a música. Às 22h55 de 24 de Abril de 1974, ouviu-se nos Emissores Associados de Lisboa uma canção insuspeita, vencedora do Festival da Canção, o vozeirão de Paulo de Carvalho a irromper na noite. Depois, às 0h20 do dia que já era o inicial, ouviram-se passos na emissão da Renascença. Passos arrastados, gravados no saibro do jardim de um estúdio nos arredores de Paris. A voz abençoada de José Afonso, o coro imponente de José Mário Branco, Francisco Fanhais e Carlos “Bóris” Correia. Grândola, vila morena, revolução em marcha, imparável. No início de tudo, foram duas canções.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt