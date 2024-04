Mais de 100 baleias-piloto encalhadas na Austrália Ocidental

Especialistas em vida selvagem marinha estão, desde quinta-feira, a envidar todos os esforços para resgatar cerca de 140 baleias-piloto encalhadas nas águas rasas de um estuário ao sul do estado da Austrália Ocidental.

As baleias estão encalhadas em Toby Inlet, na Baía de Geographe, informou o Departamento de Biodiversidade, Conservação e Atracções da Austrália Ocidental. A área fica perto da cidade de Dunsborough, na região sudoeste, cerca de 236 quilómetros ao sul da capital do estado, Perth.

"Sabemos que há quatro grupos de até 160 baleias-piloto no total, espalhados ao longo de 500 metros. Infelizmente, 26 baleias que encalharam na praia morreram", afirmou um porta-voz do departamento num comunicado.

"Uma equipa de pessoal experiente, incluindo especialistas da vida selvagem, cientistas marinhos e veterinários, está no local ou a caminho", acrescenta o documento. Com base em encalhes anteriores, "estes eventos resultam normalmente na eutanásia dos animais encalhados, como medida mais humana", disse o porta-voz.

Imagens publicadas no Facebook pela agência estadual de Parques e Vida Selvagem mostram uma multidão de pessoas perto de várias baleias encalhadas.

Ian Wiese, do grupo de conservação de baleias Geographe Marine Research, disse que mais de 100 voluntários estavam no local. “Estavam a tentar confortá-las e certificar-se de que as suas cabeças estavam fora de água para que pudessem respirar”, disse Wiese à televisão pública australiana ABC, a partir do estuário.

Em Julho do ano passado, mais de 50 baleias-piloto morreram depois de encalharem numa praia remota da Austrália Ocidental. O maior incidente do género na Austrália ocorreu em 2020, quando 380 baleias-piloto morreram encalhadas numa baía remota da Tasmânia.

As baleias-piloto são conhecidas por terem fortes laços e serem muito unidas. Quando um membro do grupo encalha, as restantes seguem-na frequentemente, de acordo com a Universidade da Austrália Ocidental.