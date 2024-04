Tim Vieira recolhe assinaturas para se candidatar à Presidência da República

Timothy Vieira, mais conhecido como Tim Vieira, é empresário e investidor, e poderá reconhecê-lo devido à sua participação na versão portuguesa de 2015 do programa televisivo "Shark Tank", no qual alguns investidores decidem apostar em ideias de concorrentes empreendedores. Agora, quer candidatar-se à Presidência da República e promete dar enfoque ao tema "Portugalidade".

“Candidato-me porque acredito que os valores e as características únicas dos portugueses devem ser o motor da mudança e da inovação no país”, lê-se num comunicado de imprensa enviado esta quinta-feira. É por isso que o empresário, nascido em 1975 em Joanesburgo, África do Sul, avança agora com uma recolha de assinaturas para poder candidatar-se às eleições presidenciais, que decorrerão em 2026. Para o fazer, terá de conseguir 7500.

Para ajudar nessa tarefa, criou um site, a que chamou "Tim Vieira 26", onde é possível encontrar uma cronologia sobre a sua vida, uma secção de recrutamento para ajuda na campanha e até mesmo um quiz, intitulado "O que sabes tu sobre a presidência?". A plataforma digital quer ser o "ponto central" para um "espaço de partilha e diálogo aberto".

Tim Vieira fundou o Grupo Brave Generation, um projecto educativo que quer reformular o conceito de ensino, e a Associação BeBrave, bem como os estúdios de cinema Caracol Studios. Agora, embrenha-se no ramo político, e tem também escrito artigos de opinião para jornais. "Os desafios que enfrentamos enquanto nação requerem um novo tipo de liderança, que entenda profundamente os valores da nossa cultura e que aposte nas nossas capacidades, no nosso empreendedorismo e na inovação", escreve o empresário no comunicado. É com enfoque nessa identidade portuguesa, a "Portugalidade" que menciona diversas vezes no site, que apresenta a sua intenção de candidatura.

Texto editado por Pedro Sales Dias