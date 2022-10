Candidatos a sério ou simples “lebres”: as contas que já se fazem na corrida a Belém

Com vários nomes a serem ventilados para candidatos a Presidente da República em 2026, quer à esquerda, quer à direita, a situação é ainda nebulosa. E só daqui a dois anos começará a ficar definido quem vai ou não a jogo. Mas nos bastidores as peças posicionam-se.

As presidenciais de Janeiro de 2026 saltaram para a ribalta mediática da política, quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao discursar no centenário de Agustina Bessa-Luís, e com o ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, presente na plateia, decide “lembrar quanto Portugal lhe deve no passado e quanto Portugal está seguro de lhe vir a dever, muito mais, no futuro”.