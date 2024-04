Marcelo quer discutir passado colonial. Partidos entre a “traição” e o já “vem tarde”

Nos discursos e nas reacções fora do hemiciclo, alguns partidos centraram atenções nas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre as reparações históricas devidas às ex-colónias. Embora não tenha regressado ao tema na intervenção feita nesta quinta-feira no Parlamento, as suas recentes declarações sobre o passado colonial português foram recuperadas na sessão solene, com o Chega, a Iniciativa Liberal e o CDS a fazerem duras críticas ao chefe de Estado. Se à direita houve quem falasse em "traição", à esquerda, o Bloco disse que uma "democracia a sério não tem medo de repensar a sua história".

