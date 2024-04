Cinquenta anos depois, a prioridade à Outra Europa

Celebramos hoje, dia 25 de abril de 2024, os cinquenta anos da revolução de abril de 1974. Recordo, também, que comemorámos no passado dia 4 de abril os 75 anos da criação da NATO da qual fomos membros fundadores no ano de 1949. Entre 1949 e 1989 vivemos a economia e a geopolítica da guerra fria face à União Soviética. A seguir vivemos o unilateralismo americano e a hegemonia ocidental por mais de uma década até à crise de 2008 e no século XXI assistimos à ascensão da China e do chamado Sul Global. Em 2014 a Federação Russa anexa a Crimeia e em fevereiro de 2022 invade o leste da Ucrânia. Em outubro de 2023 tem início a guerra entre Israel e a Palestina.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt