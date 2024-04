Mãos à poda na Quinta da Fonte Souto, a herdade Symington no Alentejo

Não foi fácil encontrar uma propriedade no Alentejo que agradasse à família Symington, com uma história de mais de 140 anos ligada ao Douro e à produção de vinho do Porto. “Tinham o desejo de explorar uma nova região, mas durante muito tempo nada cativava a família”, conta Mário Parada, um dos responsáveis de enoturismo da Symington, a maior proprietária do Douro, com 26 quintas e um total de 2.420 hectares.

Foram as “particularidades únicas” da Quinta da Fonte Souto em Portalegre, quase na fronteira com Espanha, que finalmente levaram a família a fechar negócio em 2017 com o antigo proprietário, o produtor João Lourenço, do projecto Altas Quintas. “A paisagem nem sequer é a da planície alentejana a que estamos habituados”, continua Mário, enquanto nos conduz pela herdade no Alto Alentejo. “Assemelha-se mais a uma paisagem das Beiras.” Aliás, “abaixo do rio Tejo, este continua a ser o lugar mais alto de Portugal”, sublinha a apontar para a Serra de São Mamede.

Quase metade do terreno da quinta, cerca de 100 hectares do total de 207, faz parte do parque natural da serra, com um terroir único e o “luxo” de ter três nascentes de água a alimentar a propriedade. “Durante o dia temos o calor habitual do Alentejo, mas quando chega à noite a temperatura baixa imenso”, continua Mário. “Isto permite que as nossas videiras nunca aqueçam demasiado, de manhã estão sempre frescas para um dia de trabalho completo.”

Foto Quinta da Fonte Souto Miguel Madeira

Quando o grupo Symington chegou à quinta, fora da sua zona de conforto do Douro, o objectivo foi “trabalhar o potencial” que a vinha oferecia. “Não vínhamos com a intenção de fazer um vinho do Alentejo, nem de fazer um vinho à nossa moda, como no Douro”, garante o responsável de enoturismo, que normalmente trabalha nos negócios do grupo no Norte do país. “Foi tentar fazer o melhor vinho possível, com as condições daqui.”

Em 2017, a primeira vindima na quinta foi uma surpresa. “Foi mais para testar, mas acabámos por lançar vários vinhos porque correu bem. Os vinhos foram bem recebidos e depois, mais tarde, fizemos algumas experiências, como o rosé [Quinta da Fonte Souto, de 2020]", continua. “Estamos numa vertente mais qualitativa, não estamos aqui a produzir em quantidade. Na verdade, muitos dos vinhos que produzimos ainda nem são engarrafados.”

Para garantir a qualidade dos vinhos, a Primavera é fulcral. É nesta altura, “com as primeiras subidas de temperatura”, que começa a poda verde, uma actividade essencial para controlar a produção nas vinhas, explica o enólogo Ricardo Constantino, já ligado a projectos vinícolas no Alentejo como a Herdade das Servas.

Foto Quinta da Fonte Souto Miguel Madeira

A poda verde e os ladrões

Este ano, a poda verde coincidiu com a abertura do “centro de visitas” da Quinta da Fonte Souto, a loja onde se fazem as provas e onde são recebidos os visitantes. Aqui, o programa vai desde piqueniques com produtos regionais a passeios pelos mais de 40 hectares de vinha, onde é também possível pôr mãos à obra – neste caso à poda – e ajudar nos trabalhos em curso. “É uma maneira de perceber o que estamos a fazer na vinha em determinada altura do ano.”

A poda verde na quinta começou em Março e durará, em princípio, até ao final de Maio, pelo menos enquanto programa de enoturismo. “No Verão é mais difícil com as temperaturas altas fazer estas actividades na vinha”, diz Ricardo.

Normalmente é a sua equipa que acompanha os enoturistas nas tarefas na vinha, como a poda verde. “Fazemos nesta altura do ano, quando já há crescimento activo, com folhas, lançamentos e quando já vemos os primeiros cachos”, explica o enólogo. “Começamos a intervir em diferentes parcelas, com o objectivo de regular a produção e planear a próxima vindima, deixando só os lançamentos que interessam, a quantidade de uva que nos interessa, para os patamares de vinhos que vamos fazer.”

Foto Miguel Madeira

Se no Inverno, quando a vinha está adormecida, a poda pode ser feita ao longo de três meses, normalmente “entre Dezembro e Fevereiro”, na poda verde, também chamada de “poda em verde”, é preciso ser rápido e actuar em “três ou quatro dias”, continua o enólogo. “Quanto mais rápidos, mais eficientes. A vantagem de fazer nesta fase é que os lançamentos ainda são tenros, jovens, não precisamos de uma tesoura, saem assim que lhes tocamos.”

Com as mãos e sem luvas, o enólogo vai retirando os novos rebentos verdes que não interessam na videira, os “ladrões”, como são conhecidos. “Vão tirar-nos vigor. Não são produtivos e não estão posicionados de acordo com o sistema de condução que nós queremos. São ramos ladrões porque fazem concorrência à planta a nível de fotoassimilados e a nível de água.”

Foto O enoturismo na herdade inclui várias propostas Miguel Madeira

A poda verde é feita de maneira diferente, mais cuidada ou atempada, consoante as castas. “Neste talhão que é uma Touriga Nacional queremos um vinho de uma das gamas mais altas da quinta e queremos logo, nesta fase, trabalhar de uma maneira muito mais controlada”, explica enquanto arranca ramos laterais. “Em poucos minutos, conseguimos uma redução de produção de 30 a 35%. Regulando isto, a videira vai crescer mais facilmente e de acordo com o que pretendemos.”

Até ao lavar dos cestos, os trabalhos na vinha não acabam e quem visita a quinta também poderá participar noutras actividades, sempre por marcação. A fase seguinte será “encaminhar as videiras para dentro dos arames, para maximizar a exposição solar”, continua o enólogo. Depois, também haverá a desfolha, para retirar folhas que estejam a interferir com os cachos, e ainda a monda de cachos, para retirar o excesso de produção.

Apesar da grande variedade de castas tintas na vinha (Syrah, Alicante Bouchet, Aragonês, Touriga Nacional, Trincadeira, Grand Noir e Alfocheiro), a aposta do grupo no Alentejo tem sido “reduzir a área de tinto e aumentar a de branco”, diz Ricardo Constantino.

Foto Miguel Madeira

Para já, foram plantados mais seis hectares de Arinto e Verdelho, as duas castas brancas já existentes na herdade, e outras virão num futuro próximo, muito pela procura crescente de vinhos brancos de Portalegre, “pela altitude, que permite preservar mais a acidez, com vinhos mais aromáticos, de maturações mais lentas.”

A médio prazo, outro dos objectivos para dinamizar o enoturismo será converter uma parte da propriedade em alojamento.

Visitas até 15 de Outubro, todos os dias, das 10h às 19h. Reservas através do 910 104 292 ou para reservas@fontesouto.com.