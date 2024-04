Greve dos funcionários judiciais fecha serviços nos tribunais

Os serviços de muitos tribunais por todo o país estão fechados por causa da greve de oficiais de justiça em curso, num cenário que uma dirigente sindical já classifica como caótico e que pode ainda vir a agravar-se até sexta-feira, com o feriado pelo meio.

Segundo a dirigente do Sindicato dos Funcionários Judiciais Regina Soares, há tribunais que vão ser obrigados a libertar arguidos detidos por não haver quem os receba e encaminhe para os serviços do Ministério Público, por forma a poderem ser ouvidos por um magistrado no prazo máximo de 48 horas, conforme determina a lei que aconteça.

“A situação já está um pandemónio mas vai agravar-se até sexta-feira, uma vez que há funcionários que hoje ainda estão a trabalhar mas que vão aproveitar esse dia para fazer ponte”, avisa Regina Soares, explicando que como não foram decretados serviços mínimos para esta quarta-feira nem para a véspera do fim-de-semana só uma requisição civil poderá obrigar os grevistas a voltar ao serviço.

Na comarca de Sintra, por exemplo, os departamentos de instrução criminal, que lidam com esses detidos, tiveram de encerrar, mas não foram os únicos. No Tribunal da Amadora, que pertence a esta comarca, a adesão à paralisação durante esta quarta-feira de manhã cifrava-se nos 79%, enquanto no Tribunal de Sintra havia 56 funcionários que não tinham ido trabalhar, o que levou também ao encerramento do juízo central cível. “É uma situação preocupante”, admitia a presidente da comarca, Gabriela Feiteira, que teme também o seu agravamento quer durante a parte da tarde quer na sexta-feira.

Realizaram-se também concentrações de grevistas à porta de vários tribunais esta manhã.

Além da greve do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que só abrange as manhãs, está em curso outro protesto do mesmo tipo marcado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça que só vigora durante as tardes. É a conjugação destes dois protestos que está a paralisar ou encerrar serviços nos tribunais.

O pagamento 14 vezes por ano do actual suplemento salarial de recuperação processual, em vez das actuais 11, é uma das principais reivindicações da classe, bem como a sua integração no ordenado e o descongelamento, ainda que faseado, das promoções.