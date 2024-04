Cavalos à solta no centro de Londres ferem quatro pessoas

Os animais fugiram durante um exercício militar perto do Palácio de Buckingham, quando se assustaram com barulho de obras numa rua próxima. Os vídeos mostram um cavalo ensanguentado.

Vários cavalos do Exército britânico soltaram-se e galoparam pelas ruas do centro de Londres, no Reino Unido. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas.

O incidente aconteceu por volta das 8h40 de quarta-feira, 24 de Abril, no coração da cidade, perto do Palácio de Buckingham e da sede do Governo britânico. O vídeo mostra dois cavalos em fuga a galoparem desnorteados por entre as pessoas que passavam na rua.

"Alguns cavalos de trabalho militares soltaram-se durante um exercício de rotina esta manhã. Todos os animais foram resgatados e regressaram às instalações do Exército", afirmou um porta-voz em comunicado. "Várias pessoas e cavalos ficaram feridos e estão a receber os cuidados médicos adequados", acrescentou.

As imagens mostraram um cavalo branco com a sela no dorso coberto de sangue a correr pela rua ao lado de outro de pêlo preto. De acordo com a Associated Press (AP), os animais terão ficado assustados com o barulho de obras que decorriam perto da rua de Belgravia, onde decorria o exercício militar. Sete conseguiram soltar-se, derrubaram os militares e fugiram, escreve a mesma agência.

NEW VIDEO: Horses running loose in central London. At least 1 person injured pic.twitter.com/z9Znt12Y1B — Quick News Alerts (@QuickNewsAlerts) April 24, 2024

Segundo os médicos, os feridos foram levados para o hospital. Os animais também colidiram com os veículos que circulavam à hora de ponta, incluindo um táxi que ficou com os vidros partidos e um autocarro turístico de dois andares, acrescenta o Guardian.

Horses covered in blood are loose in London and running through the streets.

Police and some army trying to catch them! #london #horses pic.twitter.com/MLfRVGDSMU — Animal Welfare Watch (@AnimalWelfarewt) April 24, 2024

Em declarações ao mesmo jornal, os bombeiros de Londres disseram ter recebido três chamadas de emergência sobre incidentes com cavalos em vários pontos da cidade.

Inicialmente, a polícia metropolitana de Londres afirmou que as autoridades estavam a trabalhar para localizar "os cavalos que estão actualmente à solta no centro", mas não especificou quantos. Mais tarde, revelaram o número exacto.

Os cavalos pertencem à Household Cavalry, guarda oficial do rei Carlos III e também participam nas cerimónias reais. Ficam no quartel de Hyde Park, a menos de um quilómetro do Palácio de Buckingham.