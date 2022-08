Um beijo de um cavalo é a melhor fotografia de animais de estimação do ano

O Prémio Internacional de Fotografia de Animais de Estimação revelou, a 16 de Agosto, os vencedores da mais recente edição do concurso, referente ao ano de 2022. As imagens de cavalos submetidas pela fotógrafa austríaca Valerie Oberreiter valeram-lhe a distinção máxima de fotógrafa do ano. "Fotografo cavalos profissionalmente, a tempo inteiro e já há alguns anos", contou à organização do concurso. "O que mais gosto no meu trabalho é poder conhecer as equipas de tratadores e os seus belíssimos cavalos e poder retratar, à minha maneira, a sua ligação."

As imagens de Valerie "quebraram uma tendência", revela a Pet Photographers Club. "Apesar de vermos, ocasionalmente, um cavalo ou um gato entre as imagens vencedoras, esta é a primeira vez que uma série só com cavalos é premiada", pode ler-se no comunicado dirigido ao P3.

Cerca de 2.500 retratos de animais de estimação provenientes de mais de 50 países foram submetidos, este ano, ao concurso que se divide em quatro categorias principais: Retrato, Em Acção, Animais de Estimação e Pessoas e Aberta.

"Este tipo de prémios cria a oportunidade de celebrarmos o incrível talento dos fotógrafos de animais de estimação de todo o mundo e, ao mesmo tempo, a alegria que os animais trazem às nossas vidas", escreve Kirstie McConnel, uma das organizadoras. "Acreditamos que, enquanto indústria e profissão, a fotografia de animais de estimação começa a assumir-se enquanto especialidade."