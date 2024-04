Emmanuel Macron: “Europa de hoje deve muito à coragem dos Capitães de Abril”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, enalteceu esta quarta-feira a importância da revolução do 25 de Abril no caminho democrático europeu, recordando que “a Europa de hoje deve muito” à coragem dos então jovens capitães de Abril.

“Amanhã (quinta-feira), celebram-se os 50 anos da Revolução dos Cravos. Gostaria de associar-me aos nossos amigos em Portugal, aos portugueses em França e a todos os nossos compatriotas de origem portuguesa para celebrar este aniversário, tão importante para a democracia na Europa”, afirmou o chefe de Estado francês num vídeo divulgado por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril.

Na mesma mensagem, o Presidente francês não esqueceu os jovens capitães de Abril que “manifestaram a esperança de um povo inteiro na paz e na democracia". "Nem trinta anos tinham e já eram heróis. A Europa de hoje deve muito à sua coragem”, afirma Macron.

"Há 50 anos, vibrou na rádio portuguesa Grândola, Vila Morena, o sinal da insurreição, que continuou a ser cantada, para além de 1974, para além de Portugal, como um hino de liberdade. Alguns ainda se lembram que esta magnífica canção de Zeca Afonso foi gravada em França, em 1971, no Château d'Hérouville, e o nosso país tem a honra de ter-lhe dado asilo", refere Macron.

Para o chefe de Estado francês, a amizade entre Portugal e França é até hoje reforçada pelo fluxo de cidadãos, desde a ditadura quando muitos portugueses procuraram uma vida melhor em França e até hoje vivem entre os dois países.

“A França orgulha-se de ter acolhido no seu território centenas de milhares de portuguesas e portugueses nos anos 50 e 60, desterrados pela pobreza, pela violação sistemática dos seus direitos, pela repressão política arbitrária e cruel, e por se recusarem a participar neste sistema e nestas guerras injustas”, disse o Presidente francês.

Actualmente, os dois países partilham “laços seculares”, preparam o futuro da União Europeia e defendem as causas que determinam o futuro, partilhando “a mesma visão de um mundo livre, democrático e justo”, defendeu o Presidente francês.

“Devemo-lo à memória dos capitães de Abril e ao povo português que, há cinquenta anos, se levantou contra a injustiça e a pobreza e conquistou a admiração da França, da Europa e do mundo com um cravo vermelho na mão”, disse Macron, finalizando a sua mensagem com “25 de Abril, sempre! Viva Portugal! Obrigado a Portugal!”.

No vídeo, Macron ainda enumerou algumas personalidades portuguesas que lutaram pela democracia. "Penso nas “três Marias”, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, cuja luta pelos direitos das mulheres portuguesas sob a ditadura recebeu um imenso apoio em todo o mundo, e em particular em França, e que de certa forma anunciaram o 25 de Abril. Penso em Mário Soares, Álvaro Cunhal e Emídio Guerreiro, que viajaram para Lisboa e o Porto nos dias que se seguiram à revolução, vindos de França, onde se tinham refugiado".