Grândola vila morena já tem um museu com a sua história na vila que lhe deu o nome

Vai ser inaugurado este sábado um museu dedicado à canção Grândola vila morena, de José Afonso. Será em Grândola, vila que lhe serviu de mote, e ocupará duas salas amplas do edifício, entretanto requalificado, dos antigos Paços do Concelho, na praça D. Jorge. A inauguração ocorrerá pelas 15h, com uma intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Grândola, António Figueira Mendes, e com um momento musical protagonizado pela Banda Filarmónica da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt