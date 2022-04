O livro das “Três Marias” que desafiou o regime vive agora no palco

Contavam-se alguns dias sobre o 25 de Abril e, em consequência, alguns dias sobre o desfecho tantas vezes adiado do julgamento em que Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa eram acusadas de ter escrito nas suas Novas Cartas Portuguesas um livro “pornográfico e atentatório da moral pública”. Na audiência final, acontecida apenas após a deposição do regime, o juiz havia de decidir pela absolvição e decretar que o tomo “não é pornográfico nem é imoral”, saudando-o, afinal, enquanto “obra de arte, de elevado nível, na sequência de outras obras de arte que as autoras já produziram”. Logo após o termo de um processo que desencadeara manifestações por todo o mundo em defesa das autoras e uma considerável pressão política sobre o governo de Marcello Caetano para que um livro — passados 125 anos sobre o julgamento de Gustave Flaubert pela publicação de Madame Bovary — não viesse a resultar numa condenação judicial, expondo Portugal ao ridículo perante o mundo e reforçando a imagem de país retrógrado com que era olhado, Fialho Gouveia entrevistava as “Três Marias” para a RTP.