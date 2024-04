Autoeuropa: acordo laboral aprovado para dois anos

A proposta de acordo laboral na Autoeuropa foi aprovada, depois do referendo realizado esta terça e quarta-feira, com 61,5% de votos a favor e 37,9% contra. Num comunicado que termina com uma saudação aos 50 anos da revolução de 25 de Abril de 1974, a Comissão de Trabalhadores (CT) informa que participaram na votação 4026 dos 4883 trabalhadores com direito a voto, o que dá uma taxa de participação de 82,4%.

Com este acordo, válido por dois anos, fica garantido um aumento salarial de 6,8% em 2024 e de 2,6% em 2025 (ou 0,6% acima da inflação média de 2024, dependendo do que for mais favorável).

À segunda tentativa, o pré-acordo entre CT e administração da fábrica da Volkswagen, em Palmela, passou. Num primeiro referendo, realizado no início de Abril, a proposta tinha sido rejeitada por 57,7% dos trabalhadores. No regresso à mesa das negociações, a empresa reduziu de três para dois anos o período de vigência, eliminando assim um dos pontos que criaram mais resistências na fábrica. Foi o suficiente para inverter o sentido de voto, ultrapassando-se assim o impasse laboral.

Esta nova versão agora aprovada só difere mesmo no período de vigência. As restantes condições mantiveram-se, incluindo as propostas de aumentos – o de 2024 pode agora ser pago, com efeitos retroactivos a Janeiro.

Manteve-se também a proposta de um aumento mínimo de 100 euros para os salários mais baixos (dos operadores), assim como um aumento mínimo de 50 euros em 2025, para a mesma faixa salarial.

Também fica a constar do acordo o prémio único pela introdução de um novo modelo na produção de Palmela, equivalente a 50% do salário, pago de uma vez, a todos os trabalhadores, assim como a majoração de até 50% do prémio de objectivos em 2024. Os dois são acumuláveis.