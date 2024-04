Amo-te Imenso... e eu também não

O diálogo cinematográfico entre Portugal e Brasil, mesmo com co-produções, tem sido sempre pouco esclarecido. Portugal, ainda assim, aventura-se mais com curiosidade pelo cinema brasileiro do que os espectadores brasileiros pelo cinema português. Dizem eles que não nos entendem. Nós entendemo-los. Mas cada um sabe pouco do outro, é disso que falamos. Ninguém construiu memória. É perguntar a qualquer transeunte na rua: qual foi o último filme brasileiro/português que viu?

