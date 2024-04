Primeiro a covid-19, agora o calor: o ensino online regressa às Filipinas

O calor recorde que se fez sentir nas Filipinas este mês obrigou as escolas a mandarem as crianças para casa para terem aulas online, reavivando as memórias dos confinamentos provocados pela covid-19 e aumentando os receios de que um clima mais extremo nos próximos anos possa aprofundar as desigualdades educativas. Os alunos de 7000 escolas públicas do país do Sudeste Asiático foram mandados para casa na semana passada devido a um clima invulgarmente quente em muitas zonas, que os meteorologistas associaram aos efeitos do fenómeno meteorológico El Niño.

A professora Erlinda Alfonso, que trabalha numa escola primária pública em Quezon City, perto da capital, disse que não sabia o que era pior para os seus alunos - suar numa sala de aula sobrelotada ou tentar estudar em casa. "Alguns alunos disseram-me que preferem ir à escola porque o calor é pior em casa", referiu, acrescentando que muitos dos seus alunos vivem em bairros de lata próximos e não têm ligação à Internet para participar nas aulas online.

Embora os professores estejam a fornecer tarefas offline para os alunos sem acesso à Internet, Alfonso disse que o acordo deixava as crianças sem ninguém a quem colocar questões. "Se há alguma coisa que não conseguem compreender, os pais ou os irmãos não estão muitas vezes em casa, porque precisam de ganhar a vida", afirma a professora de 47 anos, que também dirige a associação de professores do ensino público da cidade.

As Filipinas tiveram um dos mais longos encerramentos de escolas do mundo durante a pandemia de COVID-19, o que evidenciou o défice de educação enfrentado pelas crianças de famílias com baixos rendimentos sem computadores ou acesso suficiente à Internet.

Com a maioria das escolas públicas do país de 115 milhões de pessoas mal equipadas para lidar com as temperaturas elevadas e outras condições meteorológicas extremas, as aulas online tornaram-se a opção mais segura durante as actuais ondas de calor, dizem os professores e os sindicatos.

Nas escolas públicas da região metropolitana de Manila, a capital, um inquérito realizado a mais de 8000 professores no mês passado revelou que 87% dos alunos tinham sofrido de problemas relacionados com o calor. Mais de três quartos dos professores descreveram o calor como "insuportável" no inquérito realizado pela Alliance of Concerned Teachers of the Philippines - National Capital Region (ACT-NCR), uma associação de professores.

Quase metade, ou seja, 46% dos professores, declarou que as salas de aula dispõem apenas de um ou dois ventiladores eléctricos, o que revela a insuficiência das medidas de ventilação para fazer face ao aumento das temperaturas.

"O calor teve um impacto tremendo nas crianças. Alguns alunos chegaram a desmaiar dentro das salas de aula. Os professores também sofreram com o calor, mas muitas vezes davam prioridade à saúde dos alunos dentro das salas de aula", disse Ruby Bernardo, porta-voz da ACT-NCR, à Thomson Reuters Foundation.

As Filipinas tiveram um dos mais longos encerramentos de escolas do mundo durante a pandemia, o que evidenciou o défice de educação Ryan Eduard Benaid/SOPA Images/LightRocket/ Getty Images

Vagas de calor mais intensas e mais longas

À medida que as alterações climáticas aumentam a frequência e a severidade das ondas de calor, os problemas enfrentados pelos professores e estudantes nas Filipinas parecem estar destinados a ser reproduzidos noutros locais.

Cerca de 243 milhões de crianças na Ásia e no Pacífico deverão ser expostas a ondas de calor mais quentes e mais longas durante os próximos meses, afirmou a agência das Nações Unidas para a infância, UNICEF, na semana passada. As crianças são particularmente susceptíveis à insolação, e a UNICEF afirmou que a exposição prolongada ao calor intenso também afecta a sua capacidade de concentração e aprendizagem.

Desde o início do El Niño, a agência meteorológica do país previu temperaturas de "categoria de perigo" de até 44 graus Celsius.

Os professores filipinos afirmam que são necessárias mais medidas para lidar com o calor extremo nas escolas - desde a resolução do problema da falta de salas de aula e de professores, que leva à sobrelotação, até ao fornecimento de água potável e à presença de um enfermeiro ou médico no local. A Alliance of Concerned Teachers apelou ao Departamento de Educação (DepEd) para que resolva estas questões.

Propôs igualmente o regresso imediato ao calendário escolar anterior à pandemia, em que os meses quentes de Abril e Maio coincidiam com a longa interrupção lectiva.

Solicitado a comentar, um porta-voz do DepEd afirmou que a sua política de permitir que os directores das escolas decidam quando mudar para aulas online ou offline em casa "proporciona uma resposta mais imediata e eficaz às condições de calor, em vez de mudanças irreflectidas que comprometeriam ainda mais a recuperação da aprendizagem".

Alguns professores dizem que a situação actual também sublinha a necessidade de mais educação sobre as alterações climáticas. "As alterações climáticas não têm sido ensinadas de forma abrangente nas nossas salas de aula. Mas é uma questão premente ligada a todos os outros desafios que o nosso sistema educativo enfrenta actualmente", afirmou Bernardo.

Para muitos professores do sector público com baixos salários, trabalhar em escolas com refrigeração inexistente ou inadequada foi a última gota. "O calor faz-me querer demitir-me ou reformar-me mais cedo", admite Erlinda Afonso.