Moreira não deu sinais de querer ser cabeça de lista. Mas “o convite não existia”

A falta de preparação da substituição do presidente da Câmara do Porto terá pesado para a direcção do PSD não o escolher para cabeça de cartaz das europeias. Um “não” de Moreira seria “catastrófico”.

Rui Moreira não terá dado "sinais confiantes" à direcção do PSD de que estaria disponível para trocar a Câmara do Porto pelo lugar de cabeça de lista às eleições europeias e ficar no Parlamento Europeu durante o mandato e esse motivo pesou na decisão de escolher outro nome para ser o cabeça de cartaz de umas eleições consideradas uma espécie de segunda volta das legislativas. Isso mesmo afirmou ao PÚBLICO uma fonte da direcção de Luís Montenegro, que apontou a falta de preparação do processo de substituição do presidente da segunda maior autarquia do país como um dos motivos da hesitação de Moreira.