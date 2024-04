Após reunião com PS, Mortágua diz que há “vontade” à esquerda para “oposição” coordenada

Mortágua adiantou que o BE e o PS concordaram no “balanço da situação política” e sobre os “perigos” da revisão da Constituição e da lei eleitoral ou dos “retrocessos” em direitos como o do aborto.

O Bloco de Esquerda (BE) já se reuniu com todos os partidos da esquerda parlamentar e Mariana Mortágua diz que há “vontade” para “coordenar a actividade na oposição, no Parlamento e no futuro”. Para já, a líder dos bloquistas garante que há acordo para “impedir retrocessos” constitucionais e sociais ou mobilizar para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. E, em particular com o PS, fala numa convergência sobre os “perigos”de alterar a lei eleitoral e a Constituição, mas sem garantias de que os socialistas travem mesmo uma revisão constitucional no Parlamento.