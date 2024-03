BE faz périplo às sedes de PAN, Livre, PCP e PS para travar mexidas na Constituição

Analisar os resultados das eleições legislativas, fazer pontes para defender a Constituição e mobilizar para os 50 anos do 25 de Abril são os pontos que o BE levará aos encontros.

O Bloco de Esquerda (BE) vai dar início à sua ronda de reuniões com os partidos de esquerda e ecologistas já esta semana. O encontro com o PAN está marcado para esta quarta-feira e o do Livre para sexta-feira. Ao que o PÚBLICO apurou, a reunião com o PCP acontece na segunda-feira e também o encontro com o PS deverá decorrer na próxima semana, embora ainda não tenha data agendada. Em todos os casos, o BE vai deslocar-se às sedes dos restantes partidos.