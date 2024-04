Prémios AHRESP: os finalistas de entre “o melhor que se faz em Portugal” vão a votos

A 8.ª edição dos prémios da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), dedicados a distinguir o "melhor que se faz em Portugal" nestas áreas, já tem finalistas oficiais. A AHRESP anunciou esta terça-feira os 45 nomes, repartidos pelas nove categorias que vão agora a votação pública - de 25 de Abril a 20 de Maio.

Entre os nomeados contam-se os candidatos a melhor restaurante (Ferrugem de Braga, Mugasa de Aveiro, Páteo Real de Alter do Chão, Solar dos Presuntos de Lisboa, Tombalobos de Portalegre), melhor alojamento turístico (Cherry Sculpture Hotel do Fundão, Herdade da Malhadinha Nova da Albernoa, Lava Homes no Pico, o Reid's Palace da Madeira, Valverde Santar de Nelas) ou Turismo nos Media ("Aqui entre Nós" do Turismo do Centro, site Entre Vinhas, "Aldeias com História" do Jornal do Centro, Rede-T e projecto Rostos da Aldeia - cujo podcast pode até ser acompanhado no PÚBLICO).

Há ainda uma categoria que faz recair os holofotes sobres destinos nacionais: a melhor Destino Revelação concorrem Açores, Douro, Guarda, Ílhavo e Mafra.

Mas há mais finalistas a descobrir, entre os candidatos a Embaixador Gastronómico, Estabelecimento Solidário, Sustentabilidade Ambiental, Jovem Empreendedor, Profissional do Ano, Marcas à Mesa e Marcas na Cama.

Além destes nomeados, em votação pública, na gala final (marcada para 21 de Junho no Casino Estoril) serão também revelados os vencedores de três categorias nomeadas pela Direcção e Comissão de Honra da AHRESP: Prémio Portugueses Lá Fora, Personalidade do Ano e Prémio Mário Pereira Gonçalves (um prémio carreira, assim nomeado em homenagem ao anterior presidente da associação, posto que ocupou durante quatro décadas).

Segundo a organização dos prémios, foi a edição "mais concorrida de sempre, com mais de 400 candidaturas", tendo a AHRESP percorrido o país "para identificar projectos que reunissem as características para serem candidatos". "O Comité de Selecção que avaliou as candidaturas é composto por 39 personalidades com elevados conhecimentos técnicos nas áreas representadas", refere-se em comunicado.

A votação online, que abre na quinta-feira, poderá ser feita no site oficial dos prémios.