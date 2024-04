Um porta-cravos como convite ao diálogo político

Nos 50 anos do 25 de Abril, o PÚBLICO toma a iniciativa de lançar um manifesto pela defesa do diálogo político mais positivo, enviando a todos os partidos com assento no Parlamento um “porta-cravos”, em formato de metralhadora G3. Trata-se de um objecto de design em homenagem aos 50 anos do 25 de Abril criado pela agência Coming Soon em parceria com a Nomad Partners.

“Numa altura em que assistimos ao extremar do diálogo político, onde a violência e o radicalismo caminham para serem o novo normal, importa recordarmos as lições que Abril nos deu”, explica o director do PÚBLICO, David Pontes, sublinhando ser uma iniciativa "carregada de simbolismo".

Segundo Marcelo Lourenço, sócio e co-director criativo da Coming Soon, “a Revolução dos Cravos provou, em 1974, que é possível fazer um movimento revolucionário sem recorrer à violência, e o ícone do 25 de Abril, a metralhadora G3 com um cravo no seu cano, é o melhor símbolo disso”.

Impresso em PA11, um material mais ecológico em comparação com outros plásticos com base biodegradável e feito com fontes 100% renováveis, o “porta-cravos” metralhadora será enviado esta semana aos partidos com assento parlamentar: PSD, PS, Iniciativa Liberal, PAN, Livre, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP e Chega.