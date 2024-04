Quarta na TV: X, A Conspiração e os 50 Anos do 25 de Abril

CINEMA

O Imperador de Paris

Cinemundo, 20h40

O francês Eugène François Vidocq (1775-1857) foi ladrão, soldado, desertor, prisioneiro, mestre na arte da evasão, espião, chefe de uma brigada especial da polícia de Paris e, mais tarde, fundador da primeira agência particular de informações. A sua vida, repleta de aventura, serviu de inspiração a grandes escritores, entre eles Edgar Allan Poe, Balzac, Victor Hugo ou Alexandre Dumas. Com realização de Jean-François Richet, um drama histórico sobre uma das figuras mais emblemáticas da França do século XIX.

O Sol do Futuro

TVCine Top, 21h30

Giovanni é realizador e marido de Paola, uma produtora de cinema. Enquanto ele se dedica a uma longa-metragem sobre a Revolução Húngara de 1956, ela começa a trabalhar numa outra produção, algo que o deixa ressentido. E tudo parece estar contra o projecto de Giovanni: a indústria cinematográfica enfrenta mudanças de paradigma difíceis de contornar, o seu casamento aparenta alguns sinais de estar em crise e o co-produtor do seu filme está à beira da falência. Estreada no Festival de Cannes, onde esteve em competição, esta produção franco-italiana foi realizada, escrita e protagonizada no ano passado por Nanni Moretti.

O Rei Perdido

Prime Video, streaming

Ricardo III (1452-1485), um dos reis mais controversos da história da Inglaterra, morreu a 22 de Agosto de 1485. Mais de cinco séculos depois, em Setembro de 2012, as ossadas do monarca foram descobertas sob um parque de estacionamento da cidade de Leicester. Este filme, realizado por Stephen Frears em 2022, conta a história deste desenterro.

X

Prime Video, streaming

Texas, finais da década de 1970. Um realizador chega com a sua equipa de actores e técnicos amadores a uma cabana situada na quinta de uns agricultores, com a intenção de fazer um filme para adultos. O velho senhor avisa-os de que a sua mulher tem um problema de saúde e que se devem afastar dela o mais possível. Nessa mesma noite, eles são brutalmente atacados. Realizado por Ti West, um slasher erótico de 2022 com Mia Goth. Iniciou uma trilogia que prosseguiu com Pearl e fecha este ano com MaXXXine.

SÉRIES

O Rochedo e a Onda

RTP2, 20h05

Estreia. José Bandeira, que escreve e desenha, e Humberto Santana realizaram esta série dividida em dois episódios de pouco menos de meia-hora que segue uma família disfuncional antes e depois do 25 de Abril. Passam ambos os episódios de uma só assentada.

DOCUMENTÁRIO

A Conspiração

RTP1, 21h29

Estreia. António-Pedro Vasconcelos, o cineasta a quem devemos filmes como O Lugar do Morto, Os Imortais ou Jaime, morreu a 5 de Março, aos 85 anos, sem chegar a assistir à estreia deste que foi o seu derradeiro projecto televisivo. A série documental resulta de “uma meticulosa investigação” sobre as horas que antecederam a Revolução dos Cravos, com “depoimentos exclusivos de protagonistas que conseguiram concretizar em menos de 24 horas o que em 48 anos muitos outros não haviam conseguido”, descreve a estação pública. Os nove episódios, escritos e realizados por Vasconcelos, e narrados por Adelino Gomes, são debitados semanalmente, à excepção do segundo, que é exibido já amanhã.

MÚSICA

Concerto 50 Anos 25 de Abril

RTP1, 22h30

Entre Lisboa, na Praça do Comércio, e Porto, na Avenida dos Aliados, a RTP alterna entre dois concertos em directo. O primeiro, Uma Ideia de Futuro, usa seis actores e o acompanhamento da Orquestra Sinfonietta de Lisboa, o Coro de Santo Amaro de Oeiras e o Coro da Escola Artística do Instituto Gregoriano de Lisboa para ilustrar a evolução da sociedade portuguesa, com um repertório que inclui José Mário Branco, José Afonso, Sérgio Godinho, Fausto e Carlos Paredes. Já o segundo, Aliados à Liberdade, tem o Canto Nono, as Vozes da Rádio e o Coral de Letras da Universidade do Porto.

INFORMAÇÃO

Os Filhos da Madrugada

RTP3, 20h

Alex D’Alva Teixeira, da banda D’Alva, esteve no início de Fevereiro em cena no Teatro São Luiz, em Lisboa, com o espectáculo Fazer Uma Canção. É o convidado de hoje de Anabela Mota Ribeiro.