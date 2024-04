Vendas de automóveis eléctricos e híbridos vão aumentar 20% em 2024, diz a AIE

As vendas de carros eléctricos eléctricos e híbridos plug-in atingirão um novo recorde mundial em 2024 e vão reduzir cada vez mais a procura de petróleo, prevê a Agência Internacional de Energia (AIE) num documento divulgado esta terça-feira, acrescentando que a acessibilidade e as infra-estruturas de carregamento serão fundamentais para o crescimento futuro. A agência de previsão sediada em Paris afirmou que 17 milhões de veículos eléctricos a bateria e veículos híbridos eléctricos plug-in serão vendidos em 2024, um aumento de mais de 20% em comparação com 2023 que contou com vendas na ordem dos 14 milhões.

De acordo com a AIE, um em cada cinco automóveis vendidos em 2024 a nível mundial será eléctrico, estimando-se que um total de 10 milhões dessas vendas se realizem na China. No entanto, a quota-parte dos automóveis eléctricos no total das aquisições variará consoante a região, representando cerca de um em cada nove veículos adquiridos nos Estados Unidos, um em cada quatro na Europa e quase metade na China, segundo as previsões da AIE.

A aceitação na Europa está a ser travada por "uma perspectiva geralmente fraca para as vendas de automóveis de passageiros e a eliminação progressiva dos subsídios em alguns países", afirmam os especialistas da AIE.

Em Janeiro deste ano, a Acap — Associação Automóvel de Portugal publicou dados, com as vendas mensais e anuais desagregadas por tipo de combustível e marca, que indicavam que os portugueses estão a comprar carros eléctricos mesmo sem os generosos apoios de outros países e mesmo sem sequer terem acesso aos apoios pagos em Portugal. Em 2023, foram registados mais de 36 mil ligeiros de passageiros eléctricos, um crescimento de 100% face a 2022, referia a associação. Para os portugueses, o preço parece mais decisivo do que os apoios.

O ritmo de aceitação dos veículos eléctricos significará que a procura de veículos eléctricos para o transporte rodoviário deverá atingir o seu pico por volta de 2025, afirmou o organismo de vigilância sediado em Paris no seu Global Electric VehicleOutlook.

Se os países levarem a cabo as políticas energéticas e climáticas declaradas, cerca de seis milhões de barris por dia (bpd) serão reduzidos da procura de petróleo até 2030 e 11 milhões de bpd até 2035 - ou seja, mais de um décimo da actual procura total de petróleo, segundo a AIE.

As vendas no primeiro trimestre deste ano aumentaram 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Embora essa taxa permaneça inalterada em relação ao primeiro trimestre de 2023 em relação ao período comparável em 2022, ela se baseia em uma base maior de veículos, disse a IEA.

A chave para o crescimento

"As margens apertadas, a volatilidade dos preços dos metais das baterias, a inflação elevada e a eliminação progressiva dos incentivos à compra em alguns países suscitaram preocupações quanto ao ritmo de crescimento da indústria, mas os dados relativos às vendas globais continuam a ser fortes", afirmou a Comissão sobre a procura de veículos eléctricos.

A acessibilidade em comparação com os veículos tradicionais continua a ser a chave para o crescimento do sector, acrescentou, com os preços a variarem mais uma vez em função da região.

Os automóveis de combustão interna continuam a ser mais acessíveis do que os seus equivalentes eléctricos na Europa e nos Estados Unidos, enquanto na China quase dois terços dos automóveis eléctricos vendidos no ano passado eram mais baratos do que os seus equivalentes tradicionais.

"Os automóveis eléctricos estão geralmente a ficar mais baratos à medida que os preços das baterias descem, a concorrência se intensifica e os fabricantes de automóveis conseguem economias de escala", afirmou a AIE, observando que, em alguns casos - ajustando pela inflação - os preços estagnaram ou até subiram ligeiramente entre 2018 e 2022.

Satisfazer a procura crescente com infra-estruturas de carregamento constituirá também um desafio fundamental, acrescentou a AIE, devendo as redes de carregamento sextuplicar até 2035.