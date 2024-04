Um grupo de presos e um dos melhores enólogos do país encontram-se num terroir

Ayrton, de 22 anos, está preso pela segunda vez no Estabelecimento Prisional de Leiria. Entrou com 18 anos, na altura com uma “mentalidade um bocadinho mais infantil”, considera. “À medida que o tempo passa, e também com as actividades que frequentei, já tenho outra maneira de ver as coisas. Afinal, isto não é assim tão mau, também me trouxe coisas boas.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt