Inquérito de Estimação: Associação Cadela Carlota

No Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda animal que o mundo deve conhecer. A cadela Carlota foi encontrada pela dona que fundou um espaço para acolher animais perdidos.

Carlota, a cadela da fundadora da associação, esteve perdida durante vários anos em Lagos, no Algarve, enquanto a dona a procurava por toda a parte. Até chegar ao canil municipal da zona.

Quando entrou no espaço que, entretanto, passou a chamar-se centro de recolha oficial, encontrou Carlota e outros tantos cães perdidos ou abandonados pelos tutores que nunca os viriam buscar. A cadela regressou a casa, mas os outros continuaram nas boxes.

“A associação nasce em 2008 de um desejo de ajudar os animais do canil a encontrar uma casa e cresce quando arranja um espaço próprio e começa a cuidar de cães e gatos por conta própria”, explica a presidente Ruth Gomes.

Actualmente, já lá vão 16 anos, o espaço da Cadela Carlota tem capacidade para acolher 80 cães, desde os que são encontrados na rua, em descampados ou em caixotes do lixo até ao que são entregues pelos anteriores donos que já não podem ficar com eles. A par disto, adianta a presidente, é através de um terreno cedido pela autarquia de Lagos que a associação consegue acolher e cuidar de cerca de 60 gatos.

Segundo Ruth Gomes, todos os animais resgatados pela associação são entregues para adopção com microchip, esterilização e vacinas obrigatórias, como a da raiva. Os adoptantes também são escolhidos mediante as condições que têm para oferecer ao animal e ao estilo de vida que têm.

“Temos uma cláusula no nosso contrato de adopção que estipula que os animais são devolvidos à associação caso aconteça algo à família", acrescenta.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Somos a favor de mais campanhas de esterilização nos centros de recolha oficial de animais, que pertencem às autarquias municipais, bem como mais apoios às famílias carenciadas com animais por parte destas entidades.

A par disto, defendemos a actualização da lei de bem-estar animal para que as situações de acorrentamento de animais sejam consideradas um crime de maus tratos.

Um caso marcante

As situações que mais nos marcam são geralmente aquelas em que os animais estão acorrentados e que connosco têm a oportunidade de viver em liberdade e poderem ser adoptados por uma família que lhes dê as devidas condições de vida e o amor que merecem.

Recolhemos, recentemente, dois cães irmãos de porte grande: o Rocky e o Black que, nos curtos dois anos de vida, só não estiveram acorrentados durante os três primeiros meses.

A associação teve de negociar com o dono para ficar com os animais e, por fim, conseguimos que assinasse os papéis de transferência de registo do microchip para a Cadela Carlota.

O Rocky e o Black são cães extremamente tímidos, tiveram de aprender a andar à trela e ainda estão a aprender a não ter medo de coisas que desconhecem.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Que tenha em consideração que um animal adoptado de um abrigo normalmente não está educado para viver numa casa. Os futuros tutores têm de ter paciência e disponibilidade, têm de estar preparados para as “asneiras” se adoptarem um animal bebé e disponibilidade financeira para assegurar o acompanhamento e tratamentos veterinários.

Foto A associação tem 80 cães e 60 gatos para adopção Associação Cadela Carlota

Depois, é importante ter um plano B para saberem onde podem deixar o animal durante as férias ou quando se tiverem de ausentar e não o puderem levar. Finalmente e tão importante quanto o resto: devem ter disponibilidade para lhe fazerem companhia e darem atenção e carinho.

Um projecto que tem de ser conhecido

Na zona de Lagos, conhecemos a Nandi Charity Shop. É uma associação com quase 30 anos de existência, que tem duas lojas de vendas de produtos em segunda mão (uma de roupa e outra de móveis) e que utiliza o dinheiro das vendas para ajudar várias associações da zona, incluindo a Cadela Carlota, em projectos vários, na compra de ração e nas esterilizações dos animais recolhidos.

Além das associações, a Nandi ajuda pessoas que têm dificuldade em pagar as esterilizações e as despesas veterinárias dos animais.

Cadela Carlota Foto Contactos info@cadela-carlota.com ​917448583 Site Instagram Facebook

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Há duas pessoas que gostaríamos de destacar uma vez que, além de serem voluntárias na associação e de ocuparem cargos nos órgãos sociais, têm o seu próprio projecto de ajuda aos animais, neste caso a implementação do programa CED (captura, esterilização e devolução).

A Clara Cruel, secretária da direcção, criou a Gatos de Lagos e, além de cuidar de várias colónias na zona, responde a apelos para fazer a esterilização em colónias ou em gatos de rua. E a Emma Yates (vogal da direcção), criou um o grupo Salema Cats, que faz o mesmo trabalho, mas no concelho de Vila do Bispo.

A esterilização das colónias e dos gatos de rua e o apoio em termos veterinários quando estão doentes ou sofrem acidentes é um trabalho sem fim e de extrema importância.

Acabámos por trabalhar todos em parceria porque quando há necessidade de locais de recobro ou de recolher um gato que tenha hipóteses de ser adoptado é a Cadela Carlota que faz esse apoio.