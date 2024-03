Inquérito de Estimação: Canil/Gatil Municipal de Lagos

Já existe como canil municipal desde o século XX, mas só em 2012 passou a funcionar como Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CRO). Também já foi casa de vários animais (tantos que já perderam a conta) e, neste momento, tem capacidade para acolher 42 cães e sete gatos que esperam por uma nova e definitiva família. Os cães Marc, Udi e Zara são alguns deles

Neste momento, explica a vereadora Sara Coelho, o elevado número de animais abandonados em Lagos, no Algarve, obrigou a autarquia a agir com campanhas de esterilização, programas CED (captura, esterilização e devolução) de colónias de gatos e matilhas de cães e uma ampliação do canil/gatil para acolher mais espécies.

“2023 foi o ano em que se registou uma taxa mais elevada de animais abandonados. Foram 558 animais, cães e gatos, e 209 foram adoptados”, adianta a vereadora.

As obras, que estão neste momento a decorrer, representam um investimento de 282 mil euros. Quando ficarem concluídas, os veterinários terão salas individualizadas de cirurgia, pré-cirurgia e pós-cirurgia, assim como uma sala para banhos, tosquias e balneários.

Como qualquer CRO, o de Lagos realiza campanhas anuais de vacinação anti-rábica gratuita e coloca microchip nos cães e gatos quando necessário. Além da equipa de funcionários e veterinários, o canil conta com a ajuda do grupo de voluntários Friends & Volunteers of Canil Municipal de Lagos que passeia com os cães, brinca com eles e dá-lhes banho e parcerias com as associações locais Cadela Carlota e Gatos de Rua.

Em 2017, o município construiu um cemitério para os animais de companhia dos habitantes de Lagos, o terceiro a nível nacional, como explicaram no podcast Cuidado com o Pet.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Não conseguimos destacar apenas uma. Começámos pela criminalização dos maus tratos e do abandono de animais de companhia e a consagração do estatuto jurídico dos animais que deixaram de ser vistos como coisas que, no nosso entender, foram dois marcos importantes para ser possível aos tribunais julgar e condenar quem atenta contra as espécies e acelerar a mudança de mentalidades que importa operar neste domínio.

O fim dos abates nos canis municipais foi outra medida importante, mas não pode deixar de ser acompanhada de um investimento acrescido em acções de controlo de reprodução, com a esterilização de animais errantes e de animais abandonados, assim como na promoção de campanhas de educação e sensibilização da população.

E para terminar, destacámos a existência de medidas de apoio a famílias com dificuldades económicas que têm animais de companhia.

Um caso marcante

Ao longo do tempo temos testemunhado inúmeras histórias de resiliência e superação por parte dos animais que passaram pelas nossas portas. E quando nos questionam sobre o animal que mais nos marcou, é difícil apontar apenas um.

Recordamos aqueles que chegam até nós com evidentes sinais de maus tratos ou negligência. São seres que, apesar das adversidades que enfrentaram, ainda mantêm uma centelha de esperança nos olhos. Cada um desses casos é uma lição sobre a crueldade que alguns seres humanos são capazes de infligir, mas também sobre a capacidade de recuperação e amor incondicional que os animais demonstram, mesmo após enfrentarem as piores circunstâncias.

Foto O canil/gatil de Lagos tem capacidade para acolher 42 cães e sete gatos DR

Há ainda os animais que, por razões como uma suposta "menor beleza" ou avançada idade, acabam por demorar mais tempo a encontrar uma casa. No entanto, cada um possui uma história única e uma personalidade cativante que merecem ser reconhecidas e valorizadas.

É impossível seleccionar apenas um animal que nos tenha marcado. Cada olhar triste que se transforma em esperança, cada ronrom e cada cauda abanada de alegria quando encontram um novo lar, e até mesmo cada despedida quando finalmente são adoptados, são momentos que nos deixam uma marca especial e que nos motivam a continuar a lutar pelo bem-estar de todos os animais que cruzam o nosso caminho.

Canil de Lagos Foto Contactos 925 525 017 / 282 771 700 Aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Recordamos que as pessoas devem conhecer previamente os seus deveres enquanto donos de um animal de companhia, devem certificar-se que têm condições físicas e até económicas para o receberem em casa, zelar pela saúde e bem-estar dele, e, por fim, perceber se as rotinas são compatíveis ou ajustáveis à integração de um novo elemento de quatro patas na família. A adopção tem de ser o resultado de um acto informado e consciente.

Um projecto que tem de ser conhecido

O notável trabalho desenvolvido pela Cadela Carlota & Companhia — Associação de Protecção de Animais, uma entidade sem fins lucrativos que colabora com o município desde Janeiro de 2010 nas campanhas de educação e sensibilização para os direitos dos animais, acolhimento dos que são abandonados e tentar que sejam adoptados.

É justo reconhecer o dinamismo e proactividade do projecto, a disponibilidade e entrega dos voluntários e o cuidado que têm ao acompanharem os animais adoptados e a integração com os novos tutores.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

A Fiona Gallagher, do Friends & Volunteers of Canil Municipal de Lagos, que tem tido um papel muito importante por ajudar no cuidado, bem-estar e socialização dos animais, além de apoiar e promover a adopção responsável.