Portugal tem quatro cemitérios para animais. O de Lagos funciona assim

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, fomos conhecer o cemitério para animais de Lagos, as espécies que aceita e os serviços que oferece aos tutores durante o luto.

O luto por um animal de companhia pode ser tão difícil como o de uma pessoa e é a pensar nisto que surgem os cemitérios para animas.

Em Portugal, existem quatro. A par do Jardim Zoológico de Lisboa, os tutores podem também enterrar os animais em Santa Maria da Feira, Castelo Branco e Lagos.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, conversamos com Luís Bandarra, vereador da Câmara Municipal de Lagos e responsável pelos cemitérios do município, incluindo o de animais.

Este espaço dedicado ao luto por um animal de companhia surgiu em 2017, é o terceiro a nível nacional e fica junto ao canil da zona. Segundo Luís Bandarra, só aceitam animais de companhia da população de Lagos.

“Pode parecer complicado, mas o cemitério de animais é tratado quase da mesma forma do dos humanos. Quando o inaugurámos, as pessoas traziam os animais embrulhados em mantas. Sentimos que mereciam dignidade e criámos as caixas em forma de caixão.”

O animal, que pode ser de porte pequeno, médio ou grande, fica sepultado durante três anos, por períodos renováveis de um ano.

