Málaga vai abrir primeiro cemitério público para animais de companhia

O Cemitério San Gabriel vai abrir no final deste ano. Os serviços incluem funeral, cremação e sepultura onde corpo do animal pode estar entre dez e 30 anos.

A Câmara Municipal de Málaga, em Espanha, anunciou que vai ter o primeiro cemitério público do país para animais de companhia. Em comunicado, o município adianta que o Cemitério de San Gabriel, que também terá crematório, vai abrir no final deste ano, sendo que o projecto exigiu um investimento superior a um milhão de euros.

De acordo com o Colégio Oficial de Veterinários, a segunda maior cidade da Andaluzia tem mais de 100 mil cães registados e mais de 350 mil animais de estimação em toda a província, escreve o El Mundo.

Espanha já tem quatro cemitérios para animais, mas todos eles privados. A autarquia de Málaga explica que a decisão de avançar com a criação de um cemitério público acontece para responder à “crescente sensibilidade social” em relação ao cuidado com os animais. Na mesma linha, e segundo dados recolhidos pela câmara municipal, 85% das pessoas que têm um cão contratariam este serviço.

“O edifício foi construído de acordo com critérios de sustentabilidade e eficiência energética e incluirá um edifício de atendimento — com zona de recepção, gabinete administrativo, consultório veterinário e instalações sanitárias —, crematório e sala de despedida”, lê-se no comunicado citado pelo Guardian.

#Málaga será la 1 capital Andaluza en contar con un cementerio para #Mascotas o #animales de compañía.

Málaga es la provincia andaluza con mayor número de animales de compañía, con una cifra registrada, según el Colegio de Veterinarios de 350.000. pic.twitter.com/1aOUSfH4PG — El Boquerón ???? (@El_boqueron82) February 16, 2018

O cemitério terá ainda um espaço verde onde as cinzas poderão ser depositadas, um columbário para aqueles que preferirem guardá-las e uma zona de sepulturas. A par disto, terá uma zona para realizar funerais e serviço de retirada das ossadas dos animais.

Em relação aos preços, a autarquia afirma que foram definidos de acordo com os valores praticados noutros cemitérios e crematórios em Espanha. Assim, a cremação de um animal que pese até 30 quilos varia entre os 170 e os 190 euros, dependendo da urna escolhida. Se o peso for superior custará entre 190 e 210 euros.

Em relação às sepulturas, revela o ABC de Sevilla, custam entre os 250 e 425 euros, valores que variam consoante os anos de manutenção que podem ir dos dez aos 30 anos.

Em Portugal só existem quatro cemitérios para animais de companhia, sendo que todos são privados. A par do Jardim Zoológico de Lisboa, os tutores podem também enterrar os animais em Lagos, Santa Maria da Feira e Castelo Branco. Existe ainda um serviço que transforma as cinzas do animal em diamantes.