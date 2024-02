A leishmaniose afecta animais e humanos. Quais são os sintomas?

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, o médico veterinário André Santos explica os sintomas da doença transmissível de mosquitos para cães, gatos e pessoas.

A doença é transmitida através da picada de um flebótomo já infectado (mosquito de cor amarela ou cinzenta) em cães, gatos e até humanos. No entanto, explica o médico-veterinário André Santos, não é transmissível se a pessoa estiver em contacto com um cão ou um gato que a tiver.

A leishmaniose também é silenciosa e quando os donos detectam os primeiros sintomas nos animais —​ que podem ser feridas no nariz, crostas na pele ou crescimento rápido das unhas — já está numa fase avançada e mais demorado será o tratamento. Os problemas renais e articulares também são sintomas, ainda que menos comuns.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, o veterinário por detrás da página no Instagram André Santos Vet explica que o melhor a fazer nestes casos é prevenir e fazer o teste da leishmaniose ao animal.

Em Portugal, existe grande prevalência destes mosquitos, nomeadamente nas regiões de Lisboa, Alto Douro, Alentejo ou Algarve. O nascer do sol e final do dia são as horas mais perigosas à picada dos flebótomos, pelo que é de evitar levar os cães a passear.

