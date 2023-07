Cuidado com o Pet. As pulgas adoram o pêlo do meu animal. Qual é o melhor desparasitante?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio, quisemos saber qual é a eficácia da coleira anti-pulgas, pipeta e comprimido.

As pulgas e as carraças existem o ano inteiro, mas, entre Março e Outubro, aparecem em força. Nestes meses, os donos devem estar especialmente atentos e escolher um desparasitante que vá ao encontro do estilo de vida do animal durante o ano inteiro.

Foto

Por exemplo, para um cão que adore água, a pipeta pode não ser a melhor solução. Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet quisemos perceber qual das opções é a mais indicada para cães e gatos e, para isso, estivemos à conversa com a médica veterinária Sara Coelho, do Hospital Veterinário de Montenegro.

A veterinária começa por explicar que até os felinos que estão sempre dentro de casa podem apanhar pulgas que, neste caso, são trazidas pelos tutores. Em relação aos desparasitantes, independentemente do animal, a coleira tem sempre efeito repelente, o que significa que a probabilidade de as pulgas ou as carraças se aproximarem do cão ou gato é menor.

