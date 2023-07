O gato Duke foi contratado para acalmar passageiros no Aeroporto de São Francisco

Foi resgatado de uma colónia nas ruas de São Francisco e agora é um dos animais que ajudam pessoas a lidar com stress, ansiedade e outras dificuldades antes dos voos.

Chama-se Duke Ellington Morris e é "um gato especial", como o descrevem os donos. Foi encontrado a viver com uma colónia de gatos nas ruas de São Francisco, Califórnia (EUA) e foi resgatado pela associação de defesa animal San Francisco Animal Care and Control. Encontrou uma nova família e agora tem até uma profissão: é um gato de assistência emocional, uma certificação que pode ser pedida nos EUA.

As suas funções passam por acalmar pessoas de todas as idades que estejam a passar por situações de stress, ansiedade, doenças ou outras dificuldades antes ou depois de o avião levantar voo no Aeroporto de São Francisco. O resultado costuma ser um sorriso de orelha a orelha.

Duke tem mesmo um certificado para exercer funções que lhe foi entregue depois de participar no programa de formação para animais de assistência da Sociedade de São Francisco para a Prevenção da Crueldade Animal. Depois desta formação, passou a integrar a equipa de animais de terapia do aeroporto.

A equipa, baptizada de Wag Brigade, já existe desde 2013 para acalmar os passageiros e fazer com que as suas viagens sejam "mais agradáveis", explica o aeroporto. Todos os "terapeutas" não humanos são certificados.

A contratação de Duke foi anunciada através de uma publicação na página de Instagram da brigada de assistência animal, onde descrevem que estão "muito orgulhosos em dar as boas-vindas a Duke à equipa diversa e única de animais de terapia".

Duke é o único felino da equipa de 21 terapeutas San Francisco Airport Há várias raças de cães nesta brigada. San Francisco Airport Os passageiros são brindados com lambidelas caninas. San Francisco Airport As crianças não ficam indiferentes aos terapeutas. San Francisco Airport Fotogaleria Duke é o único felino da equipa de 21 terapeutas San Francisco Airport

Além de Duke, o primeiro felino da equipa, a brigada criada em 2013 conta com 18 cães de diferentes raças e histórias diversas, como o labrador castanho Bombay, o cavalier king charles spaniel Brody ou o rafeiro Fonzie e ainda o coelho Alex e a porca Lilou, num total de 21 animais de serviço.