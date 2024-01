Encontrei um animal ferido na rua. O que devo fazer?

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, a porta-voz da União Zoófila Ana Palha explica como devemos actuar se encontrarmos um animal ferido. Nestes casos, quem paga a conta do veterinário?

O animal pode estar perdido, ter sido abandonado ou ter vivido sempre na rua, por isso, a primeira coisa a fazer independentemente do ferimento é levá-lo a uma clínica ou hospital veterinário.

Foto

E mesmo que aparente ser dócil, explica a porta-voz da União Zoófila Ana Palha, as nossas mãos nunca devem estar em contacto directo com o pêlo. O mais indicado, destaca, é pegar nele com uma toalha ou outro tecido.

Já no hospital, além de tratar dos ferimentos, o veterinário vai ver se o cão ou o gato tem microchip e, se tiver, contactar o dono para o vir buscar e pagar a conta. O tratamento é pago porque não ainda existe um serviço nacional de saúde para animais de companhia em Portugal. Ainda assim, está prevista a criação de hospitais veterinários públicos para lidar com situações como esta.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, a porta-voz da União Zoófila salienta ainda que se o animal não tiver tutor (ou e se a pessoa que o encontrou não ficar com ele), é necessário contactar um Centro de Recolha Oficial (CRO), os canis das câmaras municipais, para o virem buscar.

A segunda alternativa é tentar que uma associação de protecção animal o acolha. Neste caso, e tendo em conta que estes espaços não têm apoios financeiros, a pessoa que encontrou o animal terá de ajudar a pagar as despesas no veterinário.

