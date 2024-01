Os gatos e os cães podem ser vegetarianos?

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, a veterinária Joana Prata explica se os donos devem ou não optar por uma alimentação exclusivamente vegetariana para os animais.

Há estudos que dizem que os cães e os gatos estão aptos para terem uma alimentação exclusivamente vegetariana ou vegana — e que até podem ser mais saudáveis, comparados com os animais que seguem uma dieta carnívora. Porém, esta questão não tem respostas óbvias, acredita a médica veterinária Joana Prata. Na verdade, não existem dados relevantes contra ou a favor do vegetarianismo no caso dos animais.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, a veterinária começa por explicar que os gatos são carnívoros: precisam de nutrientes que só existem na carne, como é o caso da taurina. Se não os ingerirem, podem rapidamente desenvolver problemas de saúde.

Com os cães, que não são estritamente carnívoros (mas também não são considerados omnívoros), é mais fácil incluir alimentação vegetariana. Mesmo assim, é necessário completar a dieta com suplementação dos nutrientes presentes na carne.

