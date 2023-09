Os gatos com alimentação vegana são mais saudáveis? Os donos acham que sim

Estudo feito com base na resposta de 1369 tutores indica que gatos alimentados à base de proteínas vegetais registaram menos problemas de saúde e foram menos vezes ao veterinário do que os carnívoros.

O tipo de ração mais adequado para os gatos ainda está por descobrir, mas, de acordo com uma nova investigação, as dietas veganas podem não ser tão prejudiciais para a saúde dos felinos como muitos veterinários defendem. Na verdade, os gatos que seguem uma alimentação à base de proteínas vegetais podem, até, ser mais saudáveis do que os que se alimentam de carne, ovos ou lacticínios, revelou um estudo publicado esta quarta-feira na revista científica Plos One.

Para chegarem a esta conclusão, Andrew Knight, professor na Universidade de Winchester, no Reino Unido, e a restante equipa de investigadores analisaram as respostas de 1369 tutores de gatos que alimentaram os seus felinos ou exclusivamente com carne ou seguindo uma dieta à base de proteína vegetal durante, pelo menos, um ano.

No inquérito, foram também analisados factores igualmente importantes na saúde destes animais, como a idade e o facto de o felino ser ou não castrado, e colocadas questões sobre a saúde e alimentação que os tutores seleccionaram para os seus gatos. Do total de participantes, cerca de 9% afirmou dar uma dieta 100% vegana, ao passo que os restantes escolheram rações com proteína animal.

Segundo o estudo, que não analisou os nutrientes presentes nestes dois tipos de alimentação, as diferenças que as dietas vegana e carnívora representam para a saúde dos gatos "não são muito significativas”, contudo, é possível afirmar que os gatos que seguiam uma alimentação vegan foram menos vezes ao veterinário e tomaram medicação com menos frequência do que os felinos que comiam carne.

A par disto, os participantes que escolheram dietas vegan para os gatos destacaram que os veterinários lhes disseram que os seus animais estavam mais saudáveis do que os outros felinos.

As conclusões a favor dos gatos alimentados à base de proteínas vegetais mantêm-se quando o tema são possíveis problemas de saúde. Das 22 doenças enumeradas no inquérito, 42% dos tutores que escolheram dietas carnívoras para os felinos reconheceram que o animal tinha, pelo menos, um desses problemas. Por comparação, 37% dos donos dos outros gatos afirmaram o mesmo.

Para Andrew Knight e a equipa, as conclusões do estudo sustentam a importância que a alimentação vegan tem nos gatos. Em 2021, o autor principal desta investigação provou o mesmo num outro estudo sobre a melhor alimentação para cães e gatos e concluiu que as dietas veganas são tão benéficas para estes animais como as que têm carne na sua composição.