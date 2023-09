Banco de Sangue Animal apela a dádivas de sangue de gato tipo B: “Estão quase a zero”

O Banco de Sangue Animal (BSA), instituição que abastece os hospitais veterinários em Portugal, está prestes a esgotar as reservas de sangue de gato tipo B e apela a dádivas urgentes.

Em declarações ao P3, Rui Ferreira, director e fundador do banco que também fornece sangue países como Espanha, Bélgica e Reino Unido (através de parcerias com os bancos de sangue nacionais​), explica que existem três tipos de sangue de gatos: o A, que é o mais comum, o B que já é mais raro e AB, o mais raro e também o menos utilizado para transfusões. O sangue tipo B é o mais necessário no banco de sangue.

“Estamos sempre a precisar de sangue. Só este mês de Agosto foram 3500 transfusões com unidades nossas. É uma necessidade diária e esse tipo B é crítico porque as reservas estão praticamente a zero”, adianta Rui Ferreira, acrescentando que são vários os gatos doentes à espera de uma dádiva.

Numa publicação nas redes sociais, o BSA explica que este tipo sanguíneo é mais comum nas raças de felinos mais exóticas, onde se incluem os gatos persas, birman, abssíntio, british shorthair, cornix rex, devon rex ou ragdoll. No entanto, salienta o director, este tipo de sangue também existe “em cerca de 3%” da raça de gatos europeus mais comuns, o que “inclui todos os felinos sem raça definida”.

Para doarem sangue, procedimento que, no BSA, só pode ser feito a cada três meses, os gatos devem ter entre um e dez anos, ter um peso igual ou superior a três quilos e não ter doenças graves. Se o animal tomar medicação, o tutor deve avisar antes da recolha.

A dádiva terá de ser agendada com o banco de sangue. Para o fazerem, os tutores devem preencher o formulário do site, ligar para os números 22 111 05 53 ou 91 304 74 80 ou enviar email para dadores@bsanimal.com. Na data acordada, levam o animal aos laboratórios do banco em Lisboa ou no Porto.

Antes da recolha, os animais são avaliados pelos médico-veterinários para garantir que são saudáveis. O BSA oferece ainda alguns serviços gratuitos para gatos dadores, incluindo a desparasitação interna e externa, vacinação, análises sanguíneas e colocação de microchip caso seja necessário.