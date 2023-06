Os animais podem doar sangue? Que critérios têm de cumprir?

A resposta é sim. Tal como as pessoas, o teu cão ou gato também pode dar sangue e, ao serem dadores, desempenham um papel muito importante na comunidade veterinária e podem mesmo salvar vidas de outros animais.

No entanto, têm de cumprir alguns requisitos de saúde e de comportamento para o poderem ser.

Quais são as situações que exigem transfusões de sangue?

A maioria das situações clínicas em que precisamos de transfundir um animal são emergências médicas como traumatismos (por exemplo atropelamentos e quedas), hemorragias internas por ruptura de órgãos, intoxicações, infecções sistémicas severas ou anemias graves.

Sem dúvida que muitos animais são salvos graças à disponibilidade de sangue que existe actualmente. Contudo, é importante alargar o número de dadores disponíveis. Em situações crónicas, as transfusões de sangue também podem desempenhar um papel importante, dando tempo de resposta ao organismo do animal que se encontra em tratamento.

Quantas vezes podem doar sangue?

Sem entrar em grandes pormenores, o cão e o gato têm vários tipos de sangue, uns mais frequentes do que outros. Isto significa que haverá poucos dadores se o tipo de sangue for menos frequente, daí a importância de sensibilizar as pessoas para esta temática.

Além disso, o mesmo animal não pode doar sangue todas as semanas, uma vez que o organismo tem de ter tempo para repor a quantidade que foi doada. O normal é esperar alguns meses entre doações.

Já pensaste como seria se o teu animal tivesse um tipo de sangue raro e pudesse salvar outro animal do mesmo grupo sanguíneo?

Onde é que os animais podem doar sangue?

O Banco de Sangue Animal é uma empresa portuguesa que se dedica a esta área. Está sediada no Porto e tem todo o gosto em receber potenciais novos dadores para ter maior quantidade de sangue disponível e, assim, ajudar os médicos veterinários de todo o país a salvar animais.

Para inscreveres o teu cão ou gato, são necessários alguns requisitos como ter peso mínimo (que no cão igual ou superior a 20 quilos e no gato igual ou superior a três quilos), não ter historial de doenças graves nem sopro cardíaco, estar vacinado e desparasitado e não tomar qualquer tipo de medicação.

Além disto, é importante que o animal seja simpático e calmo para poder realizar a dádiva. Se o teu já tiver recebido alguma transfusão, infelizmente não pode ser dador.

Quem é dador também tem algumas vantagens, como por exemplo análises de sangue periódicas gratuitas. Se quiseres saber mais sobre este tema ou descobrir se o teu animal pode ser dador, contacta o Banco de Sangue Animal.