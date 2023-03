Que cuidados devo ter com a alimentação do meu gato sénior?

Os gatos seniores, ou seja, os que têm entre oito a 12 anos, precisam de cuidados especiais na alimentação para garantir que continuam a ter uma boa qualidade de vida.

Escolher uma ração adequada permite que o felino continue a viver uma vida feliz e saudável. Aqui ficam algumas dicas importantes para escolheres a melhor ração para o teu gato sénior.

A longevidade dos animais de companhia tem aumentado, sendo que cerca de um terço dos animais de companhia são idosos. No entanto, o envelhecimento provoca alterações fisiológicas e de comportamento que influenciam as suas necessidades nutricionais. Os gatos mais velhos, por exemplo, reduzem a actividade física, perdem massa muscular, têm um metabolismo mais lento, e são menos eficientes na digestão dos alimentos. Logo, requerem rações específicas que atentem a estas alterações no seu estilo de vida e metabolismo.

A primeira coisa a considerares na escolha de ração é se o animal sofre de uma condição de saúde específica. É comum que gatos idosos sofram de insuficiência renal, o que requer rações específicas que facilitam o funcionamento dos rins. Nestes casos, é importante seguir uma dieta adequada à condição médica do animal.

Outro factor para teres em conta ao escolheres a ração é o estilo de vida do teu gato. Se é menos activo do que costumava ser, é importante escolheres uma que seja mais pobre em calorias.

O metabolismo também diminui com a idade e está relacionado com a perda de massa muscular. Desta forma, um menor metabolismo e actividade física significam que as necessidades calóricas serão mais baixas em gatos idosos, por isso, tem cuidado com as rações ricas em energia, como as rações juniores, que poderão ser prejudiciais aos gatos idosos, tendo em conta que o excesso de calorias será armazenado como gordura corporal.

A obesidade diminui a qualidade de vida e longevidade do animal. E para os que têm doenças articulares decorrentes da idade, a obesidade vai aumentar a dor.

Para que as rações sejam mais pobres em calorias, geralmente contêm menos gorduras. Para os gatos seniores, a qualidade da gordura é mais importante que a quantidade, por isso, é preferível escolheres gorduras ricas em ácidos gordos essenciais como o ómega-3.

As rações para gatos seniores devem ainda ser ricas em proteína para contrariar a perda de massa muscular. Mantê-la é essencial para manter a saúde do animal, permite manter uma boa condição corporal ao garantir um metabolismo adequado e contribui para a imunidade. No entanto, animais que sofram de insuficiência renal crónica poderão necessitar de dietas pobres em proteína devido à formação de ureia.

Uma ração para gatos idosos deve ser pobre em gorduras e calorias, mas rica em proteínas. Os ingredientes devem ser de elevada qualidade para permitir uma melhor absorção.

A ração poderá ainda incluir ingredientes funcionais, como antioxidantes que protegem as células de moléculas reactivas de oxigénio, protegendo o sistema nervoso e imunitário, e os condroprotectores que abrandam a progressão das doenças articulares.

De um modo geral, os gatos seniores saudáveis devem ser alimentados com uma ração específica para a idade. Se o teu sofre de uma patologia deves seguir as indicações do médico veterinário e escolher uma ração adequada ao seu estado de saúde.

