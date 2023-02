Cuidado com o Pet. Os gatos devem comer ração seca ou húmida? E comida crua é segura?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio, quisemos saber qual é a melhor ração que devemos dar aos gatos.

As rações secas para gato são mais baratas, duram mais tempo, mas por outro lado não têm água suficiente para manter o animal hidratado ou para que os rins funcionem normalmente. Já as latas de comida húmida, apesar de serem mais caras, têm a quantidade de água que estes animais precisam.

Para este episódio do podcast Cuidado com o Pet estivemos à conversa com a médica veterinária Patrícia Pinho, da Clínica Vetespinho, em Aveiro, para ficarmos a conhecer melhor quais são as vantagens e desvantagens destes dois tipos de ração para o animal, qual é a melhor opção e ainda se a alimentação crua é benéfica e segura.

Foto

“Dar ração seca ou húmida depende da idade do animal e se tem algum tipo de patologia ou não. Há muitos factores que interferem na escolha da ração, mas à partida quer uma quer outra são adequadas para gatos adultos, bebés ou velhos”, começa por explicar a veterinária. O mais importante, destaca, é que sejam nutricionalmente equilibradas.

A ração húmida, por exemplo, pode ser vantajosa para os felinos mais velhos, já que promove o consumo de água. Se o animal for jovem, o dono pode associar as duas, uma vez que seca ajuda a prevenir a acumulação de tártaro nos dentes.

“O que acontece na maior parte dos gatos é que como ingerem pouca água têm mais predisposição para terem problemas renais e urinários que são extremamente frequentes, principalmente a partir da meia-idade. Se tiverem uma dieta exclusivamente seca, a probabilidade de surgir um problema é muito maior. Daí ser importante dar as duas”, explica Patrícia Pinho.

Em relação à comida crua, apesar de serem alimentos que o gato encontraria se estivesse na natureza e tivesse que caçar, esta veterinária aconselha os donos a não optarem por isto.

“A alimentação crua tem a desvantagem de não haver controlo de possíveis bactérias ou parasitas que estão na carne. Existe maior probabilidade de poderem ter salmonelose que é uma bactéria ou toxoplasmose que é transmitido através da carne crua”, justifica. Ainda assim, acrescenta, se a pessoa quiser avançar com esta alternativa, é sempre mais seguro comprar nas marcas especializadas.

“Cada caso é um caso, cada gato é um gato e as pessoas devem confiar nos veterinários e pedir uma opinião profissional para adaptarem um regime alimentar para eles da melhor maneira”, conclui.

Segue o Cuidado com o Pet no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcasts.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tens uma ideia ou sugestão? Envia um e-mail para podcasts@publico.pt.