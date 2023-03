Qual foi a pior coisa que o teu animal já te fez? Mostra-nos

Fogem com as meias que caem ao chão, roem mantas, almofadas, chinelos e alguns são capazes de comer tudo o que encontram, menos comida. Educar um animal de estimação não é fácil, especialmente se o que tens em casa finge que não é nada com ele quando o chamas a atenção.

De todas as espécies, os cães são provavelmente os que mais estragos provocam, mas quem tem gatos bem pode dizer adeus às cortinas, móveis ou a certas partes do sofá. Cuidado com os coelhos, chinchilas, hamsters, pássaros, iguanas… Na verdade, a lista de animais traquinas não acaba — e, por isso, queremos saber o que é que o teu já estragou. Mostra-nos o que ele destruiu ou como é que ele te faz passar vergonhas. Quanto pior, melhor.

Envia-nos uma fotografia até ao final desta quarta-feira, dia 15 de Março, em formato .jpg ou .png para publicop3@gmail.com. Escreve o teu nome e o do teu animal de estimação na legenda e o tópico “Os estragos do meu pet” no assunto do email. Se quiseres, conta-nos o que aconteceu e qual foi o prejuízo. Vamos publicar as que mais gostarmos. Pode ser que assim o consigas finalmente perdoar.

